POLÍTICA
“VAI DAR PT”

PT leva bloco de carnaval às ruas de olho na reeleição de Lula

Desfile será realizado na próxima sexta-feira, 13

Ane Catarine

Por Ane Catarine

09/02/2026 - 13:07 h | Atualizada em 09/02/2026 - 13:25

Presidente Lula durante os 46 anos do PT
Presidente Lula durante os 46 anos do PT

Já mirando a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT convocou simpatizantes para o bloco “Vai dar PT”, que desfila pelo Centro do Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, 13.

A concentração está marcada para às 17h30, na sede do partido, na Rua Sete de Setembro, com cortejo até a Praça Tiradentes.

“Foi na rua que ajudamos a eleger Lula e também é nela que vamos buscar o tetra e celebrar os 46 anos do PT com cultura, luta e alegria”, diz a convocação divulgada pelo bloco nas redes sociais.

Após o cortejo do bloco petista, a expectativa é que os foliões se encontrem na Praça Tiradentes com outro grupo tradicional da esquerda carioca, o bloco “Órfãos do Brizola”.

Homenagem na Sapucaí

O Carnaval deste ano tem sido usado como espaço de mobilização política em ano eleitoral. A principal vitrine pró-Lula, no entanto, será o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, onde a escola Acadêmicos de Niterói levará para a Avenida o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

eleições 2026 Lula PT Rio de Janeiro

