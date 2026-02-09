PT leva bloco de carnaval às ruas de olho na reeleição de Lula

Siga o A TARDE no Google

Presidente Lula durante os 46 anos do PT - Foto: Flickr GOVBA

Já mirando a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT convocou simpatizantes para o bloco “Vai dar PT”, que desfila pelo Centro do Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, 13.

A concentração está marcada para às 17h30, na sede do partido, na Rua Sete de Setembro, com cortejo até a Praça Tiradentes.

“Foi na rua que ajudamos a eleger Lula e também é nela que vamos buscar o tetra e celebrar os 46 anos do PT com cultura, luta e alegria”, diz a convocação divulgada pelo bloco nas redes sociais.

Após o cortejo do bloco petista, a expectativa é que os foliões se encontrem na Praça Tiradentes com outro grupo tradicional da esquerda carioca, o bloco “Órfãos do Brizola”.

Homenagem na Sapucaí

O Carnaval deste ano tem sido usado como espaço de mobilização política em ano eleitoral. A principal vitrine pró-Lula, no entanto, será o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, onde a escola Acadêmicos de Niterói levará para a Avenida o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.