Carnaval: veja como fica o expediente bancário nos dias de folia

Confira funcionamento - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Os bancos não terão atendimento presencial ao público nas agências nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval, considerados feriados bancários. A informação foi divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que também informou que, nessas datas, não haverá compensações bancárias, incluindo transferências via TED.

Apesar da suspensão do atendimento presencial, o Pix seguirá funcionando normalmente, já que o sistema opera 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O atendimento nas agências será retomado na Quarta-Feira de Cinzas, 18, a partir das 12h (horário de Brasília), com encerramento no horário habitual de cada unidade. Em cidades onde as agências costumam fechar antes das 15h, o início do expediente será antecipado, garantindo pelo menos três horas de atendimento presencial ao público.

A Febraban orienta os clientes a utilizarem, sempre que possível, os canais digitais dos bancos, como aplicativos e internet banking, para realizar transferências, pagamentos e outras operações financeiras durante o período em que não houver expediente nas agências.

De acordo com a entidade, boletos bancários e contas de consumo, como água, energia elétrica e telefone, com vencimento nos dias 16 e 17 de fevereiro poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte, ou seja, no dia 18. A federação ressalta que o sábado não é considerado dia útil e, por isso, não há liquidação financeira nessa data.

Já no caso de tributos e impostos, a orientação é que o pagamento seja antecipado, caso o vencimento ocorra em dias sem compensação bancária, para evitar a cobrança de juros e multas.

Segundo o diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle, os canais digitais oferecem praticidade e segurança aos clientes. “Os canais digitais dos bancos, como aplicativos e internet banking, proporcionam agilidade, praticidade e economia ao permitir que o cliente realize diversas transações sem precisar sair de casa”, afirmou.

Entre as funcionalidades disponíveis estão pagamentos, transferências, investimentos, consultas de saldo em tempo real e o uso do Pix. Mielle destaca ainda que as plataformas digitais reduzem filas, eliminam burocracias e funcionam 24 horas por dia, dando mais autonomia ao cliente para gerenciar sua vida financeira.

A Febraban lembra ainda que boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado), diretamente pelos canais digitais das instituições financeiras.