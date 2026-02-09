Jammil promete desfile histórico para celebrar a axé music no Carnaval

Bloco chega à avenida com um repertório pensado especialmente para a data comemorativa - Foto: Divulgação

O Carnaval de Salvador de 2026 promete um momento simbólico para a música brasileira. Na terça-feira, 17 de fevereiro, data em que será celebrado pela primeira vez o Dia Nacional da Axé Music, o Jammil e Uma Noites aposta em um desfile histórico com o Bloco Praieiro no Circuito Dodô.

A concentração com os foliões está prevista para o fim da tarde, reunindo clássicos que marcaram gerações e ajudaram a consolidar o gênero no país.

Capitaneado pela banda, o bloco chega à avenida com um repertório pensado especialmente para a data comemorativa. Os abadás estão à venda no site oficial do grupo.



Clássicos que atravessam gerações

'Milla', 'Celebrar', 'Colorir Papel', 'É Verão', 'Ê Saudade', 'Outdoor' e 'Praieiro' estão entre as músicas confirmadas no repertório especial do desfile. As canções reforçam a presença do Jammil como uma das trilhas sonoras mais reconhecidas do verão brasileiro.

Além desses sucessos, a banda leva para a avenida faixas do álbum 'Jammil + Forte', como 'Cidade Elétrica', composição de Manno Góes e Jorge Zarath, conhecida pelo dueto de Claudia Leitte com Daniela Mercury, e 'Tonelada d’Água', fruto do encontro de Manno Góes, Carlinhos Brown e Fernando Anitelli, que concorre em uma premiação como Música do Carnaval.

Outra aposta do grupo para a temporada é a versão de 'Brasil Pandeiro', lançada no projeto. O samba clássico do baiano Assis Valente, eternizado pelos Novos Baianos, reforça o compromisso do Jammil com a valorização da cultura brasileira e dialoga diretamente com o fato de o samba ser o ritmo homenageado no Carnaval de Salvador.

“Estamos prontos para viver essa alegria imensa que é ter o Bloco Praieiro no Carnaval de Salvador e para encontrar todo mundo que estará no circuito neste dia. As canções do Jammil são uma marca da festa no Brasil e cantá-las em nossa casa, tendo as paisagens da Barra e da Ondina como cenário, é uma sorte imensa. A ansiedade está tomando conta e está nos dando ainda mais gás para fazer história com o Praieiro no Dia Nacional do Axé Music”, comemora Rafa Barreto, líder da banda.

Maratona de shows pelo país

Antes de desembarcar no Bloco Praieiro, o Jammil encara uma intensa agenda durante a folia. A programação começa na quinta-feira, 12, com apresentação no Carnaval do Pelourinho, na Praça das Artes. Na sexta-feira, 13, a banda segue para São Sebastião, em São Paulo.

O sábado, 14, será de dobradinha em Santa Catarina, com shows em Florianópolis e Laguna. No domingo, 15, o grupo retorna a São Paulo para apresentação em São José do Rio Pardo. Já na segunda-feira, 16, o Jammil faz dois shows em Minas Gerais, em Ouro Preto e Conceição do Mato Dentro.

A terça-feira, 17, concentra o ponto alto da agenda: além do desfile do Bloco Praieiro no Circuito Dodô, a banda ainda se apresenta no Carnaval do Pelourinho, encerrando a data histórica com mais uma celebração ao Dia Nacional do Axé Music.