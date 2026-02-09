Menu
HOMENAGEM

Carnaval ganha ensaio emocionante em homenagem a Aroldo Macedo

Ensaio aberto reúne grandes nomes da música baiana em uma homenagem marcada por afeto e memória

Eugênio Afonso

Por Eugênio Afonso

09/02/2026 - 15:31 h

Aroldo Macedo está com uma doença neurológica degenerativa de evolução acelerada
Aroldo Macedo está com uma doença neurológica degenerativa de evolução acelerada -

O sobrenome Macedo, na Bahia, costuma ser associado a grandes talentos musicais na história da nossa cultura. Filhos de Osmar - um dos inventores do trio elétrico -, Armandinho, Betinho, Aroldo e André são músicos e figuras de destaque, sobretudo na festa momesca baiana, desde muito jovens.

E como Aroldo, 67, agora está com uma doença neurológica degenerativa de evolução acelerada - Paralisia Supraneural Progressiva (PSP) -, que compromete progressivamente as funções motoras e o impede, inclusive, de tocar seu instrumento, nesta segunda-feira, 9, às 20h30, na Casa Rosa (Rio Vermelho), acontece um ensaio aberto de carnaval, com toda a renda voltada para o tratamento deste educador, instrumentista e compositor, que também é referência na guitarra baiana.

Convidados especiais, ao lado dos irmãos Armandinho, Betinho e André, vão tocar e cantar para celebrar a vida, a música e a solidariedade em uma noite de encontros e homenagens.

Inclusive foi criada a campanha ‘Vamos Sem Medo, Aroldo Macedo’ com o objetivo de arrecadar recursos e sensibilizar a sociedade em torno do tratamento do artista.

“Vamos ter Gilberto Gil, um convidado ilustríssimo. Gerônimo vai estar presente, Ana Mametto, Laurinha, que é uma cantora dos primeiros trios elétricos, dos anos 1970/80. Tem mais alguns outros convidados, mas estes são os que estão confirmados até agora”, informa Armandinho.

A ideia desta prévia carnavalesca é realizar um encontro marcado por improvisos musicais, e transformar o palco em um espaço de troca, memória e celebração coletiva, reafirmando a música como linguagem de cuidado e resistência.

Para Armandinho, Aroldo tem uma importância musical muito grande. “Ele aperfeiçoou o estilo de tocar...o frevo baiano trieletrizado...o toque de caixa...isso é de uma importância fundamental. É o idealizador do fobicão, do abadá que troca por uma lata de leite e distribui nas creches. Então, tinha todo um trabalho que Aroldo vinha fazendo em torno do trio, do carnaval. Ele fundou a escola de música trieletrizada”.

O músico conta também que está preparando uma super banda para o carnaval e que no lugar de Aroldo entra o guitarrista Alex Mesquita. No repertório não podem faltar as músicas tradicionais dessas mais de cinco décadas da banda Armandinho, Dodô & Osmar.

“Teremos a direção musical de Yacoce Simões, e a gente está preparando um repertório dentro das coisas que já são conhecidas do público, como músicas de Tim Maia, Cassia Eller, Caetano que a gente coloca na forma trieletrizada”, detalha o filho de Osmar.

Boa repercussão

Margarida Macedo, mulher de Aroldo, diz que o marido está com comprometimentos motores e cognitivos que continuam se agravando, e que por isso ele não vai estar presente ao show. “Não tem a menor condição, nem física, nem cognitiva e nem emocional”.

Ela afirma ainda que não há um montante definido, relativo à arrecadação, “por estarmos explorando as possibilidades de tratamento para Aroldo”. Avisa que a campanha continua e tem sensibilizado amigos e fãs.

A repercussão tem sido muito grande, segundo Armandinho. “Em todo canto que a gente vai, as pessoas perguntam: como está seu irmão? Para a gente, isso tem sido muito importante porque mostra como a gente pode ser querido pelas pessoas num momento desses. É uma corrente de amizade, de sentimento e de fé em Deus”, finaliza.

Quem quiser colaborar com a campanha, basta fazer a doação através do PIX 59240210768 (Margarida Maria Oliveira dos Santos Macêdo, Banco Nubank, Ag: 000-1, C/C: 4189159-3). Os ingressos para o ensaio já estão disponíveis no Sympla.

O evento é uma realização da Carambola Produções e da Maria Miúda Produções, com apoio da Casa Rosa, da Fundação Gregório de Mattos (FGM), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e da Prefeitura de Salvador, e conta com patrocínio da Bahiagás e do Governo do Estado da Bahia.

Os Irmãos Macedo

  • Data: 09 de fevereiro
  • Horário: 20h30
  • Local: Casa Rosa (Rio Vermelho)
  • Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)
  • Vendas: Sympla

