OPERAÇÃO CONTENÇÃO

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Suspeito era responsável pela logística e pelo controle financeiro da organização criminosa

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/02/2026 - 20:28 h

Um homem de 35 anos, apontado como gerente financeiro de um grupo criminoso com atuação em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, foi preso nesta segunda-feira, 19, durante o cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão. A ação faz parte da Operação Contenção, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia.

Segundo as investigações, o suspeito era responsável pela logística e pelo controle financeiro da organização criminosa, ligada a uma facção com origem no estado do Rio de Janeiro e atuação na localidade de Barra Grande. No momento da abordagem, ele tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.

Investigação

A apuração aponta que o homem mantinha registros detalhados da movimentação de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas e utilizava sistemas de monitoramento por câmeras para vigiar o imóvel onde residia.

Durante as buscas, os investigadores apreenderam:

  • cadernos com anotações do tráfico;
  • extratos bancários;
  • um aparelho celular;
  • equipamentos de vigilância eletrônica;
  • uma bandoleira para armas portáteis;
  • uma motocicleta.

Todo o material foi encaminhado para perícia. A operação foi conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

O suspeito foi levado para a sede da unidade especializada, onde permanece custodiado e à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outros integrantes da organização criminosa e aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo na região.

Bahia crime organizado Denarc Ilha de Itaparica Polícia Civil prisão tráfico de drogas Vera Cruz

