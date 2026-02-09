Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Um homem de 35 anos, apontado como gerente financeiro de um grupo criminoso com atuação em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, foi preso nesta segunda-feira, 19, durante o cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão. A ação faz parte da Operação Contenção, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia.

Segundo as investigações, o suspeito era responsável pela logística e pelo controle financeiro da organização criminosa, ligada a uma facção com origem no estado do Rio de Janeiro e atuação na localidade de Barra Grande. No momento da abordagem, ele tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.

Investigação

A apuração aponta que o homem mantinha registros detalhados da movimentação de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas e utilizava sistemas de monitoramento por câmeras para vigiar o imóvel onde residia.

Durante as buscas, os investigadores apreenderam:

cadernos com anotações do tráfico;

extratos bancários;

um aparelho celular;

equipamentos de vigilância eletrônica;

uma bandoleira para armas portáteis;

uma motocicleta.

Todo o material foi encaminhado para perícia. A operação foi conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

O suspeito foi levado para a sede da unidade especializada, onde permanece custodiado e à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outros integrantes da organização criminosa e aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo na região.