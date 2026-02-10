Suspeito de envolvimento na morte de coreógrafo em Itapuã é preso

- Foto: Reprodução

Um homem foi preso nesta segunda-feira, 9, em Ituapuã, por suspeita de envolvimento na morte de um coreógrago no mesmo bairro. Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos, foi assassinado na última sexta-feira, 6, dentro da própria casa.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 21 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência, supressão ou alteração de marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo e corrupção de menor de 18 anos.

Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. Provavelmente, a audiência de custódia acontecerá nesta terça-feira, 10.

Relembre o crime

Jhonata Carlos Estrela, de 36 anos, foi morto a tiros a noite de sexta-feira, 6, no bairro de Itapuã, em Salvador. Na ocasião, homens armados arrombaram a casa da vítima, realizaram os disparos contra ele e a esposa e fugiram na sequência. A mulher conseguiu fugir pela janela.

Jhonata era coreógrafo e líder da quadrilha junina infantil Germe da Era. Ele era conhecido pelo trabalho com crianças e adolescentes, atuava como coreógrafo e coordenador da quadrilha mirim, desenvolvendo atividades culturais em comunidades como Liberdade e Pero Vaz.

Ele era visto por moradores e integrantes do movimento junino como uma referência na formação artística de jovens.