R$ 250 milhões em cocaína: brasileiros são presos com droga em barco

Brasileiros são presos com mais de R$ 250 milhões em cocaína - Foto: Divulgação | Polícia Federal

Uma operação internacional que contou com a participação da Polícia Federal resultou na prisão de três brasileiros e na apreensão de 1,3 toneladas de cocaína no Oceano Atlântico. A droga apreendida foi avaliada em 41 milhões de euros, o equivalente a R$ 253 milhões na cotação atual.

A ação aconteceu em alto-mar no primeiro dia de fevereiro de 2026, mas as informações só vieram a ser divulgadas nesta segunda-feira, 9.

A interceptação da embarcação foi conduzida por um navio militar francês, após o compartilhamento de informações operacionais serem repassadas ao longo de janeiro de 2026.

Depois da apreensão da carga, três tripulantes brasileiros foram presos e levados à sede da Polícia Federal (PF) em Fortaleza, no Ceará. A prisão foi realizada no dia 5 de fevereiro.

Carga milionária

A carga apreendida de 1,3 toneladas tem um valor estimado de 41 milhões de euros, cerca de R$ 253 milhões.

De acordo com a PF, dados de inteligência indicaram a possível utilização de rotas oceânicas por organizações criminosas da América do Sul para o transporte de cargas ilícitas.

Os três suspeitos presos poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas e permanecem à disposição da Justiça.