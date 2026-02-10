POLÍCIA
Sem descanso em paz: ladrão invade cemitério e furta túmulos
Três homens invadiram o local e furtaram placas de identificação de túmulos
Por Iarla Queiroz
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta segunda-feira, 9, imagens de um dos suspeitos de envolvimento em um furto ocorrido no Cemitério Municipal São Lucas, localizado em Ibiporã, no norte do estado. O objetivo da divulgação é obter informações que ajudem na identificação dos autores do crime.
Crime foi registrado por câmeras de segurança
O furto aconteceu na manhã do dia 7 de fevereiro, quando três homens invadiram o cemitério e retiraram placas de identificação de túmulos. Toda a ação foi flagrada por câmeras de monitoramento instaladas no local.
Em uma das gravações tornadas públicas, um dos suspeitos é visto usando boné vermelho, camiseta clara, bermuda escura e chinelos, além de carregar uma mochila. Segundo a Polícia Civil, as imagens são fundamentais para avançar na investigação.
Investigação segue em andamento
De acordo com o delegado Vitor Dutra, a equipe segue analisando o material coletado e reunindo informações para localizar os envolvidos no furto. A polícia reforça que a colaboração da população é essencial neste momento.
Como denunciar
A PCPR orienta que informações podem ser repassadas de forma anônima pelos seguintes canais:
- 197 – Polícia Civil
- 181 – Disque-Denúncia
- WhatsApp: (43) 3258-2004 – equipe de investigação de Ibiporã
