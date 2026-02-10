Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Sem descanso em paz: ladrão invade cemitério e furta túmulos

Três homens invadiram o local e furtaram placas de identificação de túmulos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

10/02/2026 - 13:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ação foi registrada por câmeras
Ação foi registrada por câmeras -

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta segunda-feira, 9, imagens de um dos suspeitos de envolvimento em um furto ocorrido no Cemitério Municipal São Lucas, localizado em Ibiporã, no norte do estado. O objetivo da divulgação é obter informações que ajudem na identificação dos autores do crime.

Crime foi registrado por câmeras de segurança

O furto aconteceu na manhã do dia 7 de fevereiro, quando três homens invadiram o cemitério e retiraram placas de identificação de túmulos. Toda a ação foi flagrada por câmeras de monitoramento instaladas no local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em uma das gravações tornadas públicas, um dos suspeitos é visto usando boné vermelho, camiseta clara, bermuda escura e chinelos, além de carregar uma mochila. Segundo a Polícia Civil, as imagens são fundamentais para avançar na investigação.

Leia Também:

Irmãos são presos por explodir lotérica para pagar dívida com tráfico
Prisão de piloto por abuso sexual infantil: veja detalhes sobre o caso
Jovem entra em coma ao levar 15 facadas após recusar pedido de namoro
Ex-goleiro da Seleção é processado por golpe imobiliário nos EUA

Investigação segue em andamento

De acordo com o delegado Vitor Dutra, a equipe segue analisando o material coletado e reunindo informações para localizar os envolvidos no furto. A polícia reforça que a colaboração da população é essencial neste momento.

Como denunciar

A PCPR orienta que informações podem ser repassadas de forma anônima pelos seguintes canais:

  • 197 – Polícia Civil
  • 181 – Disque-Denúncia
  • WhatsApp: (43) 3258-2004 – equipe de investigação de Ibiporã

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assalto brasil cemitério

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ação foi registrada por câmeras
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Ação foi registrada por câmeras
Play

Vídeo: homem toca partes íntimas de mulher durante caminhada em Salvador

Ação foi registrada por câmeras
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Ação foi registrada por câmeras
Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

x