Líder do tráfico no interior da Bahia é preso durante operação em SP

Durante a ação, policiais apreenderam uma arma de fogo de uso restrito com o suspeito - Foto: Divulgação/ PCBA

Após meses de apuração, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender, fora da Bahia, um homem apontado como a principal liderança do tráfico de drogas em Xique-Xique. A captura ocorreu nesta terça-feira, 10, no bairro de Itaim Paulista, em São Paulo, como parte da segunda fase da Operação Cactos de Fogo.

Com 20 anos, o investigado era considerado foragido da Justiça e tinha contra si três mandados de prisão expedidos pela Comarca de Xique-Xique. As ordens judiciais se referem a investigações por tráfico de drogas, homicídio e participação em organização criminosa. Durante a abordagem, os policiais também apreenderam uma arma de fogo de uso restrito que estava em posse do suspeito.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ofensiva é resultado de aproximadamente seis meses de investigações conduzidas pela Delegacia Territorial de Xique-Xique, unidade da Polícia Civil da Bahia, que contou com o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil paulista para localizar o alvo fora do estado.

O preso permanece sob custódia e deverá ser transferido para o sistema prisional da Bahia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. As autoridades informam que os trabalhos continuam para identificar outros envolvidos no grupo criminoso e aprofundar as apurações sobre a atuação da organização no interior baiano.