HOME > POLÍCIA
AÇÃO POLICIAL

PM reage a assalto, mata suspeito e deixa outro ferido na Bahia

PM estava fora de serviço e fazia compras no estabelecimento quando foi surpreendido por dois suspeitos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/02/2026 - 18:47 h

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência

Um policial militar matou um homem e deixou outro ferido após uma tentativa de assalto a um mercado em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O caso ocorreu na noite de domingo, 8, na Avenida Franklin Ferraz, no bairro Candeias.

De acordo com a Polícia Civil, o PM estava fora de serviço e fazia compras no estabelecimento quando foi surpreendido por dois suspeitos que chegaram ao local em uma motocicleta e anunciaram o roubo.

Imagens de uma câmera de segurança instalada do lado de fora do mercado mostram o momento em que a dupla chega ao local e, logo depois, deixa o estabelecimento baleada. Um dos homens cai no chão logo após a ação.

Homem é preso ao receber drogas e munição em encomenda dos Correios
Concurso Polícia Civil da Bahia: banca organizadora deve ser definida até março
R$ 250 milhões em cocaína: brasileiros são presos com droga em barco

Suspeito socorrido

O suspeito ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), com um tiro no tórax, e deve passar por procedimento cirúrgico.

O policial se apresentou espontaneamente na delegacia e alegou ter agido em legítima defesa. Segundo a polícia, os suspeitos utilizavam uma arma falsa e a motocicleta usada no crime tinha restrição de roubo.

Ainda conforme as investigações, a dupla é suspeita de ter cometido outros dois assaltos na sexta-feira, 6, e já possuía antecedentes criminais.

Tags:

bairro Candeias HGVC mercado Polícia Civil polícia militar policial fora de serviço Sudoeste da Bahia suspeito ferido suspeito morto tentativa de assalto violência urbana vitória da conquista

x