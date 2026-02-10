Menu
CRIME

Corpo de jovem desaparecida é encontrado carbonizado em mata na RMS

Segundo relatos da mãe, Emily vinha sendo alvo de aliciamento por criminoso

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/02/2026 - 20:13 h

Emily Anne dos Santos Batista
Emily Anne dos Santos Batista -

Uma jovem de 19 anos, que estava desaparecida desde a última semana, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira, 10, em uma área do distrito do Caípe, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. O corpo apresentava sinais de queimadura e foi reconhecido como sendo de Emily Anne dos Santos Batista.

Emily havia sido vista pela última vez na sexta-feira, 6, no município de Madre de Deus. Desde o desaparecimento, familiares iniciaram uma mobilização em busca de informações, com divulgação de apelos nas redes sociais e registros junto às autoridades.

Pressões e ameaças

Segundo informações repassadas por familiares, a jovem vinha sofrendo pressões e abordagens de criminosos antes de desaparecer. A principal linha de apuração considera a possibilidade de envolvimento de grupos ligados ao tráfico de drogas, mas não há confirmação oficial sobre as circunstâncias do crime.

Relatos não oficiais apontam que Emily pode ter sido executada após suspeitas de colaboração com a polícia, supostamente por determinação de um integrante de facção criminosa que atua na região. A Polícia Civil, no entanto, não confirma essa versão.

O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica, que realiza exames para esclarecer a causa da morte. A investigação segue em andamento, e até o momento ninguém foi preso.

x