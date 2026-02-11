Menu
POLÍCIA
NEM COMEÇOU

Pré-Carnaval: seis foragidos são presos com reconhecimento facial na Bahia

Captura mais recente ocorreu durante o Pipoco, na noite desta terça-feira, 10

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

11/02/2026 - 6:52 h

As prisões ocorreram tanto na capital quanto em cidades do interior
As prisões ocorreram tanto na capital quanto em cidades do interior

Seis foragidos da Justiça já foram presos durante os festejos de pré-Carnaval em Salvador e no interior do estado com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A captura mais recente ocorreu na noite desta terça-feira, 10, no bairro da Barra, durante o Pipoco.

O homem, procurado pelo crime de roubo, foi identificado ao passar por um dos Portais de Abordagem instalados na região da festa. Após o alerta emitido pelo sistema, equipes do Centro Integrado de Comunicações (CICOM) acionaram guarnições que realizaram a abordagem e confirmaram o mandado de prisão em aberto.

De acordo com a SSP, entre os seis capturados estão suspeitos procurados por homicídio, roubo e também por dívida de pensão alimentícia. As prisões ocorreram tanto na capital quanto em cidades do interior onde há eventos ligados ao pré-Carnaval.

Corpos encontrados amarrados dentro de carro em Pirajá são identificados
Blogueiro baiano é um dos presos em operação contra grupo criminoso
Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

A Operação Carnaval 2026 mobiliza uma ampla estrutura de segurança. Mais de 4 mil câmeras estão em funcionamento, além de Plataformas de Observação Elevada e o reforço de 37 mil policiais e bombeiros em atuação em todo o estado.

Segundo a pasta, o uso da tecnologia tem contribuído para localizar foragidos com rapidez, reforçando a segurança nos circuitos e garantindo maior controle durante os grandes eventos.

Tags:

Carnaval 2026 Fugitivos operação carnaval reconhecimento facial Salvador segurança pública

x