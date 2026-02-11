Pré-Carnaval: seis foragidos são presos com reconhecimento facial na Bahia

As prisões ocorreram tanto na capital quanto em cidades do interior - Foto: Gabriel Arouca/SSP

Seis foragidos da Justiça já foram presos durante os festejos de pré-Carnaval em Salvador e no interior do estado com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A captura mais recente ocorreu na noite desta terça-feira, 10, no bairro da Barra, durante o Pipoco.

O homem, procurado pelo crime de roubo, foi identificado ao passar por um dos Portais de Abordagem instalados na região da festa. Após o alerta emitido pelo sistema, equipes do Centro Integrado de Comunicações (CICOM) acionaram guarnições que realizaram a abordagem e confirmaram o mandado de prisão em aberto.

De acordo com a SSP, entre os seis capturados estão suspeitos procurados por homicídio, roubo e também por dívida de pensão alimentícia. As prisões ocorreram tanto na capital quanto em cidades do interior onde há eventos ligados ao pré-Carnaval.

A Operação Carnaval 2026 mobiliza uma ampla estrutura de segurança. Mais de 4 mil câmeras estão em funcionamento, além de Plataformas de Observação Elevada e o reforço de 37 mil policiais e bombeiros em atuação em todo o estado.

Segundo a pasta, o uso da tecnologia tem contribuído para localizar foragidos com rapidez, reforçando a segurança nos circuitos e garantindo maior controle durante os grandes eventos.