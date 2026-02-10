Menu
MISTÉRIO

Corpos encontrados amarrados dentro de carro em Pirajá são identificados

Vítimas estavam com marcas de tiro, amarradas e amordaçadas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/02/2026 - 23:50 h

Imagem ilustrativa da imagem Corpos encontrados amarrados dentro de carro em Pirajá são identificados
-

Os dois corpos encontrados dentro de um carro na BR-324, no bairro de Pirajá, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 10, foram identificados como José Cláudio Nicácio dos Santos, de 47 anos, e Adailton José de Oliveira, de 38 anos.

De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam amarradas e amordaçadas no interior do veículo, que estava estacionado nas proximidades de uma empresa de transporte interestadual. Ambos foram mortos a tiros.

Imagem ilustrativa da imagem Corpos encontrados amarrados dentro de carro em Pirajá são identificados
| Foto: Reprodução Redes Sociais

Relato de disparos

Testemunhas relataram que os disparos teriam sido efetuados por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram do carro e atiraram diversas vezes. Após o crime, um dos ocupantes do veículo teria fugido do local utilizando uma das motos envolvidas na ação criminosa, segundo relatos ainda em apuração.

Porém, a Polícia Civil ainda não confirmou a versão. Segundo a corporação, o caso vai ser investigado para esclarecer a autoria e a motivação do duplo homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Militar, por meio da 9ª Companhia Independente (CIPM), foi acionada e isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção dos corpos.

x