Polícia identifica suspeito de importunação sexual em bairro nobre de Salvador

Crime ocorreu no bairro da Graça - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil identificou o homem flagrado por câmeras de segurança tocando as partes íntimas de duas mulheres no bairro da Graça, em Salvador. O suspeito ainda não foi preso.

Os casos ocorreram na quinta-feira, 5, mas o primeiro episódio veio a público na segunda-feira, 9. O outro caso ocorreu momentos antes, na Avenida Euclides da Cunha, e foi revelado no dia seguinte, terça-feira, 10.

Nas imagens, uma das vítimas é surpreendida ao descer de um carro e é alvo de importunação sexual. Minutos depois, o homem se aproxima de outra mulher que finalizava uma caminhada e também toca nas partes íntimas dela.

Após o ocorrido, a vítima começa a chorar e é consolada por algumas pessoas que passavam pelo local.Já o homem deixa a cena caminhando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido e chega a rir ao perceber a presença das câmeras.

A corporação informou ainda que o homem já foi identificado e que as investigações continuam, inclusive para apurar a existência de outras possíveis vítimas. A polícia afirma que as equipes seguem empenhadas na elucidação do caso. As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Civil, apenas o segundo caso foi formalmente registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). O suspeito, que não teve o nome divulgado, é procurado. O crime de importunação sexual, previsto no artigo 215 do Código Penal, tem pena de um a cinco anos de reclusão.