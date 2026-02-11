OPERAÇÃO BARCO DE PAPEL
Caso Master: investigado joga mala de dinheiro pela janela ao ver PF
Terceira fase da operação visa localizar e recuperar bens, valores e objetos envolvidos no caso
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Um dos investigados no caso envolvendo o RioPrevidência e o Banco Master jogou uma mala de dinheiro pela janela de um imóvel na cidade Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira, 11, durante a terceira fase da Operação Barco de Papel, deflagrada pela Polícia Federal.
De acordo com a corporação, assim que os agentes chegaram ao imóvel para realizar as buscas, um dos ocupantes atirou o objeto contendo uma quantia não revelada. Além do montante, os policiais também apreenderam dois veículos de luxo e dois smartphones.
Na ocasião, a PF crumpria dois mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados em Balneário Camboriú e Itapema.
Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, através de indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas.
Leia Também:
A terceira fase da operação, que investiga crimes contra o sistema financeiro envolvendo a gestão de recursos da RioPrevidência, tem como objetivo desta terceira localizar e recuperar os bens, valores e objetos retirados do apartamento do principal alvo.
Operação Barco de Papel
A operação apura irregularidades em aquisições financeiras emitidas pelo Banco Master, braço recentemente liquidado pelo Banco Central.
A investigação aponta que, entre novembro de 2023 e julho de 2024, aRioPrevidência teria investido aproximadamente R$ 970 milhões na instituição financeira.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes