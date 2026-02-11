Caso Master: investigado joga mala de dinheiro pela janela ao ver PF

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação/Polícia Federal

Um dos investigados no caso envolvendo o RioPrevidência e o Banco Master jogou uma mala de dinheiro pela janela de um imóvel na cidade Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira, 11, durante a terceira fase da Operação Barco de Papel, deflagrada pela Polícia Federal.

De acordo com a corporação, assim que os agentes chegaram ao imóvel para realizar as buscas, um dos ocupantes atirou o objeto contendo uma quantia não revelada. Além do montante, os policiais também apreenderam dois veículos de luxo e dois smartphones.



Na ocasião, a PF crumpria dois mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados em Balneário Camboriú e Itapema.

Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, através de indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas.

A terceira fase da operação, que investiga crimes contra o sistema financeiro envolvendo a gestão de recursos da RioPrevidência, tem como objetivo desta terceira localizar e recuperar os bens, valores e objetos retirados do apartamento do principal alvo.

Operação Barco de Papel

A operação apura irregularidades em aquisições financeiras emitidas pelo Banco Master, braço recentemente liquidado pelo Banco Central.

A investigação aponta que, entre novembro de 2023 e julho de 2024, aRioPrevidência teria investido aproximadamente R$ 970 milhões na instituição financeira.