HOME > POLÍCIA
OPERAÇÃO BARCO DE PAPEL

Caso Master: investigado joga mala de dinheiro pela janela ao ver PF

Terceira fase da operação visa localizar e recuperar bens, valores e objetos envolvidos no caso

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

11/02/2026 - 10:33 h

Imagem ilustrativa da imagem Caso Master: investigado joga mala de dinheiro pela janela ao ver PF
-

Um dos investigados no caso envolvendo o RioPrevidência e o Banco Master jogou uma mala de dinheiro pela janela de um imóvel na cidade Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira, 11, durante a terceira fase da Operação Barco de Papel, deflagrada pela Polícia Federal.

De acordo com a corporação, assim que os agentes chegaram ao imóvel para realizar as buscas, um dos ocupantes atirou o objeto contendo uma quantia não revelada. Além do montante, os policiais também apreenderam dois veículos de luxo e dois smartphones.

Na ocasião, a PF crumpria dois mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados em Balneário Camboriú e Itapema.

Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, através de indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas.

Leia Também:

Caso Master: grupo do Senado se reúne com Fachin e diretor da PF
Justiça mira governador por investimento de estatal no Banco Master
Hugo Motta enterra CPI do Banco Master: "Temos 16 pedidos na frente"

A terceira fase da operação, que investiga crimes contra o sistema financeiro envolvendo a gestão de recursos da RioPrevidência, tem como objetivo desta terceira localizar e recuperar os bens, valores e objetos retirados do apartamento do principal alvo.

Operação Barco de Papel

A operação apura irregularidades em aquisições financeiras emitidas pelo Banco Master, braço recentemente liquidado pelo Banco Central.

A investigação aponta que, entre novembro de 2023 e julho de 2024, aRioPrevidência teria investido aproximadamente R$ 970 milhões na instituição financeira.

Tags:

Banco MAster corrupção financeira investigações policiais Operação Barco de Papel RioPrevidência santa catarina

