BRASIL

Hugo Motta enterra CPI do Banco Master: "Temos 16 pedidos na frente"

Criação de colegiado foi protocolado pelo deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

10/02/2026 - 7:36 h

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), enterrou a possibilidade de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação do Banco Master na Casa.

Na segunda-feira, 9, o republicano afirmou que vai seguir a ordem cronológica dos 16 pedidos que aguardam apreciação na Câmara — na semana passada, o deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), protocolou um pedido para a criação do colegiado, portanto, está na fila.

“A Câmara tem seu regimento, temos 16 CPIs protocoladas; temos que obedecer à ordem cronológica para poder decidir sobre instalação ou não dessas comissões parlamentares de inquérito”, afirmou Motta. O paraibano lembrou que, em 2025, ele decidiu “não instalar nenhuma” Comissão na Casa.

CPMI

Em paralelo ao pedido na Câmara dos Deputados, o deputado bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ) protocolou no dia seguinte um requerimento de abertura de uma CPI mista. O pedido, segundo o Estadão, ganhou o apoio de 238 deputados e 42 senadores, a maioria da oposição.

O que tem na fila?

Entre os 16 pedidos que aguardam na fila estão, entre eles, requerimentos feitos desde agosto de 2023:

  • Apuração de casos de irregularidades de empresas de vendas de passagens aéreas promocionais;
  • Investigação de denúncias de exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, no Pará;
  • Investigar crimes digitais contra pessoas vulneráveis;
  • Instalação de CPI para investigar o aumento do uso de crack no Brasil;
  • Denúncias de estupro contra mulheres no país;
  • Sindicatos envolvidos em fraudes do INSS

x