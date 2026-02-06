Menu
BRASIL
BRASIL

TCU conclui inspeção no BC sobre liquidação do Banco Master

Relatório técnico deve ser entregue na próxima semana

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/02/2026 - 6:39 h

Elite Admin
Elite Admin -

Auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) concluíram a inspeção dos documentos do Banco Central (BC) relativos à liquidação extrajudicial do Banco Master.

Um relatório técnico da Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) deve ser entregue na próxima semana ao gabinete do ministro Jhonatan de Jesus, relator do processo.

Desde janeiro, técnicos analisam os fundamentos que levaram o BC a decretar a liquidação da instituição, incluindo a evolução do problema de liquidez e o histórico de captação de recursos com taxas acima das praticadas no mercado.

O objetivo é construir uma linha do tempo das decisões adotadas, avaliar os processos de governança e verificar se houve a consideração de alternativas menos gravosas ao sistema financeiro.

A inspeção foi iniciada após entendimento entre o presidente do TCU, Vital do Rêgo, e o Banco Central. Durante os trabalhos, o tribunal comprometeu-se a respeitar os sigilos bancário e empresarial do Banco Master.

Tags:

banco central Banco MAster BC liquidação extrajudicial TCU Tribunal de Contas da União

x