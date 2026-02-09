INVESTIGAÇÃO
PF quebra sigilo de celular de dono do Banco Master
Dados do aparelho de Daniel Vorcaro serão encaminhados ao STF
Por Ane Catarine
A Polícia Federal submeteu o celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a uma ferramenta de quebra de criptografia. Os dados estão sendo compilados e devem ser compartilhados nos próximos dias com o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR).
A medida foi adotada após o banqueiro se recusar a fornecer a senha do aparelho durante depoimento à PF, segundo informações da CNN.
De acordo com a investigação, o celular tinha uma camada adicional de proteção, o que exigiu o uso de tecnologia especializada da própria PF. A ferramenta utilizada permite, inclusive, a recuperação de dados apagados.
Recentemente, a PF adquiriu novos softwares voltados à quebra de criptografias avançadas em modelos mais recentes de celulares, ampliando a capacidade técnica da corporação.
A expectativa é que o ministro Dias Toffoli, do STF, autorize o compartilhamento dos dados com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Vorcaro deve prestar depoimento ao colegiado no próximo dia 26, após o feriado de Carnaval.
Escândalo do Banco Master
O Banco Master, com liquidação decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, está no centro de um escândalo investigado pela Polícia Federal.
O caso envolve suspeitas de fraudes bilionárias, manipulação de balanços e emissão de títulos sem lastro. Segundo as investigações, a instituição de Daniel Vorcaro cresceu oferecendo rentabilidades altíssimas, usando fundos para ocultar prejuízos e lavar dinheiro.
