ECONOMIA

Banco Master: CGU vai investigar conduta do Banco Central no caso

Órgão fiscalizador apura possível omissão ou falha de servidores do BC antes da liquidação do Banco Master em 2025

Redação

Por Redação

06/02/2026 - 8:53 h

CGU vai investigar conduta do Banco Central no caso Banco Master
O desenrolar do caso Banco Master ganhou um novo capítulo com a entrada da Controladoria-Geral da União (CGU) na apuração. O órgão fiscalizador investiga se houve omissão ou falha de conduta por parte de servidores do Banco Central (BC) durante o período que antecedeu a liquidação da instituição, ocorrida no fim de 2025.

A investigação interna foca em entender por que a autoridade monetária permitiu que o banco de Daniel Vorcaro operasse sob forte estresse de liquidez — quando uma empresa ou instituição financeira enfrenta dificuldades severas para honrar compromissos de curto prazo, devido à falta de caixa, por exemplo — por tanto tempo. A CGU busca avaliar se houve negligência na fiscalização de operações suspeitas ou se os processos adotados seguiram rigorosamente as regras do sistema financeiro.

Cerco intensificado

Como desdobramento das apurações, segundo o jornal O Globo, os dois chefes do Departamento de Supervisão Bancária (Desup) pediram para deixar suas funções após terem sido afastados previamente. Embora o BC classifique as mudanças como rotineiras, a sindicância busca neutralidade para avaliar se o setor demorou a agir contra os indícios de irregularidades na instituição.

O cerco contra o Master se intensificou em novembro de 2024, quando o BC exigiu medidas para solucionar problemas recorrentes de falta de recursos. A partir daí, as investigações apontam para operações suspeitas envolvendo fundos da gestora Reag e transações com o BRB, banco controlado pelo governo do Distrito Federal.

Processo administrativo

A tentativa de salvar o Master incluiu uma proposta de aquisição por um consórcio liderado pela holding Fictor, que entrou em recuperação judicial nesta semana e passou a ser investigada pela Polícia Federal. A proposta foi rechaçada pela autoridade monetária, que determinou o encerramento definitivo das atividades do banco de Vorcaro.

A depender dos achados da investigação conduzida pela CGU, o caso pode evoluir para processos administrativos disciplinares envolvendo servidores do Banco Central, podendo resultar em demissões. O objetivo final é aprimorar as regras de controle e evitar que crises de liquidez dessa magnitude voltem a comprometer a estabilidade do mercado.

x