Escândalo do Banco Master e eleições pressionam agenda do Congresso

O escândalo do Banco Master, revelado após a Polícia Federal iniciar uma investigação sobre uma fraude bilionária que levou à liquidação extrajudicial da instituição pelo Banco Central, deve ser pauta no Congresso Nacional com o retorno das atividades na próxima segunda-feira, 2.

Parlamentares de oposição devem explorar o caso como forma de pressão política, cobrando a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Mesmo durante o recesso, deputados e senadores se articularam e conseguiram assinaturas suficientes para a criação de três comissões para investigar o Banco Master:

uma mista, composta por deputados e senadores; uma ligada ao Senado Federal; uma ligada à Câmara dos Deputados.

A criação e a instalação dos colegiados dependem do aval do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Enquanto não há decisão definitiva, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado já se adiantou e criou um grupo de trabalho para acompanhar o caso.

Calendário apertado

Neste ano, a dinâmica de sessões no Congresso Nacional deve sofrer o impacto das eleições. Parlamentares que disputarão cargos eletivos devem passar mais tempo em seus estados de origem, o que pode afetar o quórum.

Além disso, tanto a Câmara como o Senador entram em um período de maior cautela nas votações. Projetos com impacto direto sobre o eleitorado, como propostas nas áreas social, econômica e de segurança pública, tendem a ganhar prioridade, enquanto temas polêmicos podem ficar de fora da pauta.