Escândalo do Master: ex-ministro de Lula confirma que trabalhou para banco

Ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ex-ministro Ricardo Lewandowski confirmou nesta terça-feira, 27, que prestou serviços de consultoria jurídica ao Banco Master, ainda sob o comando do empresário Daniel Vorcaro, teria pago R$ 5 milhões a um escritório de advocacia ligado a ele.

Segundo Lewandowski, a sua atuação ocorreu após deixar o Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2023, quando retornou à advocacia.

O ex-ministro esclareceu ainda que, ao ser convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em janeiro de 2024, "suspendeu o registro profissional junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)".

Atualmente, o nome de Lewandowski não consta como vinculado a escritórios de advocacia no sistema do Cadastro Nacional dos Advogados, da OAB. No entanto, familiares do ex-ministro ainda aparecem como sócios do Lewandowski Advocacia, escritório que teve o grupo empresarial de Daniel Vorcaro como cliente.

Fraude bilionária

Uma investigação da Polícia Federal (PF) busca esclarecer detalhes das negociações do Banco Regional de Brasília (BRB) para a compra do Banco Master.

O negócio acabou suspenso após a identificação de irregularidades nas tratativas e, posteriormente, o Master foi liquidado pelo Banco Central por fraudes financeiras.

O BRB desembolsou R$ 12 bilhões na aquisição de carteiras de crédito que não pertenciam ao Master e não tinham garantias. O Banco Central estima que o prejuízo para o banco tenha sido de, no mínimo, R$ 3 bilhões.