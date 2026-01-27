POLÊMICA
Escândalo do Master: ex-ministro de Lula confirma que trabalhou para banco
Ex-ministro, no entanto, negou irrugularidades no caso
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
O ex-ministro Ricardo Lewandowski confirmou nesta terça-feira, 27, que prestou serviços de consultoria jurídica ao Banco Master, ainda sob o comando do empresário Daniel Vorcaro, teria pago R$ 5 milhões a um escritório de advocacia ligado a ele.
Segundo Lewandowski, a sua atuação ocorreu após deixar o Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2023, quando retornou à advocacia.
O ex-ministro esclareceu ainda que, ao ser convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em janeiro de 2024, "suspendeu o registro profissional junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)".
Leia Também:
Atualmente, o nome de Lewandowski não consta como vinculado a escritórios de advocacia no sistema do Cadastro Nacional dos Advogados, da OAB. No entanto, familiares do ex-ministro ainda aparecem como sócios do Lewandowski Advocacia, escritório que teve o grupo empresarial de Daniel Vorcaro como cliente.
Fraude bilionária
Uma investigação da Polícia Federal (PF) busca esclarecer detalhes das negociações do Banco Regional de Brasília (BRB) para a compra do Banco Master.
O negócio acabou suspenso após a identificação de irregularidades nas tratativas e, posteriormente, o Master foi liquidado pelo Banco Central por fraudes financeiras.
O BRB desembolsou R$ 12 bilhões na aquisição de carteiras de crédito que não pertenciam ao Master e não tinham garantias. O Banco Central estima que o prejuízo para o banco tenha sido de, no mínimo, R$ 3 bilhões.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes