INVESTIGAÇÃO

Caso Master: grupo do Senado se reúne com Fachin e diretor da PF

Subcomissão liderada por Renan Calheiros busca colaboração de informações

Ane Catarine

Por Ane Catarine

11/02/2026 - 6:38 h

O grupo de acompanhamento do caso do Banco Master na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado se reúne nesta quarta-feira, 10, com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

Segundo comunicado da CAE, o presidente do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), encontrará Andrei Rodrigues às 17h, na sede da PF em Brasília, “para solicitar colaboração e informações sobre a fraude do Banco Master”.

A reunião com Fachin, com o mesmo objetivo, está prevista para às 18h30, de forma institucional, junto à subcomissão criada para acompanhar o caso.

Justiça mira governador por investimento de estatal no Banco Master
Hugo Motta enterra CPI do Banco Master: "Temos 16 pedidos na frente"
PF quebra sigilo de celular de dono do Banco Master
Banco Master: CGU vai investigar conduta do Banco Central no caso

Na semana passada, o colegiado se reuniu com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo.

Após o encontro com Galípolo, Renan Calheiros informou que solicitou cópia de toda a documentação envolvendo o Master, incluindo dados sigilosos, e não descartou pedir ao plenário do Senado a quebra de sigilo desses registros.

Subcomissão

Renan Calheiros criou, na última quarta-feira, 4, uma subcomissão dentro da CAE para apurar as suspeitas de fraude envolvendo a instituição financeira liquidada pelo Banco Central em novembro.

O grupo foi formado em meio a pedidos de instalação de comissões parlamentares de inquérito (CPIs) sobre o escândalo do banco liderado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, com fraudes que poderiam chegar a R$ 17 bilhões.

A subcomissão é composta por 13 membros e coordenada por Calheiros, que classificou o caso como a maior fraude bancária da história do Brasil.

