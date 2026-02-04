Caso Master: Senado instala grupo para acompanhar investigações

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado instala nesta quarta-feira, 4, um grupo de trabalho para acompanhar as investigações relacionadas ao Banco Master, liquidado pelo Banco Central (BC) em meio a uma fraude estimada em R$ 12 bilhões.

A expectativa é que, nesta primeira reunião, o grupo defina as prioridades e o cronograma de depoimentos. Entre os nomes que devem ser ouvidos estão Daniel Vorcaro, dono do Banco Master; Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central; e o ex-presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O presidente da CAE, Renan Calheiros (MDB-AL), também deve apresentar um plano de trabalho que estruture a investigação em frentes institucionais simultâneas, com visitas formais às autoridades responsáveis pelo sistema financeiro.

A avaliação é de que esses encontros são necessários para alinhar o escopo da atuação do Senado, evitar conflitos entre os Poderes e mapear o estágio real das investigações administrativas, criminais e de controle externo.

Audiências públicas

O grupo de trabalho também deverá realizar audiências públicas temáticas para tratar dos seguintes pontos:

Liquidação extrajudicial do Banco Master;

Atuação do Banco Central no caso;

Papel da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na supervisão do mercado;

Funcionamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) no ressarcimento de investidores;

Eventuais falhas de supervisão e gargalos regulatórios evidenciados pelo caso.

Liquidação extrajudicial do Master

Em novembro de 2025, o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. A decisão foi tomada um dia após a Fictor Holding apresentar uma proposta de compra da instituição de Daniel Vorcaro e pouco mais de dois meses depois de o Banco Central rejeitar a aquisição pelo Banco de Brasília (BRB).

No ofício assinado pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a liquidação do Banco Master é justificada “em razão do comprometimento da situação econômico-financeira da instituição”.

Paralelamente a liquidação, uma operação da Polícia Federal (PF) passou a investigar supostas fraudes financeiras relacionadas ao Master.