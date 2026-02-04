Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FRAUDE BILIONÁRIA

Caso Master: Senado instala grupo para acompanhar investigações

Atividades serão conduzidas pelo presidente da CAE, senador Renan Calheiros

Ane Catarine

Por Ane Catarine

04/02/2026 - 6:55 h | Atualizada em 04/02/2026 - 7:06

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Caso Master: Senado instala grupo para acompanhar investigações
-

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado instala nesta quarta-feira, 4, um grupo de trabalho para acompanhar as investigações relacionadas ao Banco Master, liquidado pelo Banco Central (BC) em meio a uma fraude estimada em R$ 12 bilhões.

A expectativa é que, nesta primeira reunião, o grupo defina as prioridades e o cronograma de depoimentos. Entre os nomes que devem ser ouvidos estão Daniel Vorcaro, dono do Banco Master; Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central; e o ex-presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Em meio ao caso com Master, Nubank ganha aval para virar banco nos EUA
Banco Master: Toffoli reage a críticas e explica por que manteve investigação no STF
Escândalo do Banco Master e eleições pressionam agenda do Congresso
Master: críticas de Lula a Toffoli deixam bolsonaristas desconfiados

O presidente da CAE, Renan Calheiros (MDB-AL), também deve apresentar um plano de trabalho que estruture a investigação em frentes institucionais simultâneas, com visitas formais às autoridades responsáveis pelo sistema financeiro.

A avaliação é de que esses encontros são necessários para alinhar o escopo da atuação do Senado, evitar conflitos entre os Poderes e mapear o estágio real das investigações administrativas, criminais e de controle externo.

Audiências públicas

O grupo de trabalho também deverá realizar audiências públicas temáticas para tratar dos seguintes pontos:

  • Liquidação extrajudicial do Banco Master;
  • Atuação do Banco Central no caso;
  • Papel da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na supervisão do mercado;
  • Funcionamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) no ressarcimento de investidores;
  • Eventuais falhas de supervisão e gargalos regulatórios evidenciados pelo caso.

Liquidação extrajudicial do Master

Em novembro de 2025, o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. A decisão foi tomada um dia após a Fictor Holding apresentar uma proposta de compra da instituição de Daniel Vorcaro e pouco mais de dois meses depois de o Banco Central rejeitar a aquisição pelo Banco de Brasília (BRB).

No ofício assinado pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a liquidação do Banco Master é justificada “em razão do comprometimento da situação econômico-financeira da instituição”.

Paralelamente a liquidação, uma operação da Polícia Federal (PF) passou a investigar supostas fraudes financeiras relacionadas ao Master.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banco central Banco MAster Daniel Vorcaro polícia federal Senando

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

x