Bahia é alvo de operação da PF contra rede internacional de abusos sexuais
Suspeitos dopavam mulheres e compartilhavam vídeos de estupro
Por Victoria Isabel
A Bahia está entre os estados onde a Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira, 11, mandados contra brasileiros investigados por envolvimento em uma rede internacional de troca de vídeos de abusos sexuais.Ao todo, são três mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão expedidos pela Justiça.
Além da Bahia, as ordens judiciais são cumpridas em São Paulo, Ceará, Pará e Santa Catarina. Segundo a PF, sete brasileiros são investigados por participação no esquema criminoso.
As investigações começaram no ano passado, após a Polícia Federal receber informações da Europol envolvendo mais de 20 países. Os dados apontaram a existência de redes transnacionais voltadas à difusão de vídeos de violência sexual cometida contra mulheres em estado de sedação, em um contexto associado à misoginia.
De acordo com a apuração, mensagens trocadas entre os suspeitos revelaram discussões sobre o uso de medicamentos com propriedades sedativas, além de conhecimento detalhado sobre marcas comerciais e possíveis efeitos adversos das substâncias.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, como celulares, computadores e dispositivos de armazenamento de dados, que serão analisados para aprofundar as investigações.
Os investigados podem responder por crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cenas de estupro.
