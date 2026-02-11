Menu
POLÍCIA

Bahia é alvo de operação da PF contra rede internacional de abusos sexuais

Suspeitos dopavam mulheres e compartilhavam vídeos de estupro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

11/02/2026 - 9:56 h

Ordens judiciais são cumpridas em São Paulo, Ceará, Pará e Santa Catarina
A Bahia está entre os estados onde a Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira, 11, mandados contra brasileiros investigados por envolvimento em uma rede internacional de troca de vídeos de abusos sexuais.Ao todo, são três mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Além da Bahia, as ordens judiciais são cumpridas em São Paulo, Ceará, Pará e Santa Catarina. Segundo a PF, sete brasileiros são investigados por participação no esquema criminoso.

As investigações começaram no ano passado, após a Polícia Federal receber informações da Europol envolvendo mais de 20 países. Os dados apontaram a existência de redes transnacionais voltadas à difusão de vídeos de violência sexual cometida contra mulheres em estado de sedação, em um contexto associado à misoginia.

De acordo com a apuração, mensagens trocadas entre os suspeitos revelaram discussões sobre o uso de medicamentos com propriedades sedativas, além de conhecimento detalhado sobre marcas comerciais e possíveis efeitos adversos das substâncias.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, como celulares, computadores e dispositivos de armazenamento de dados, que serão analisados para aprofundar as investigações.

Os investigados podem responder por crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cenas de estupro.

x