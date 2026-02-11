Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

Siga o A TARDE no Google

Homem espanca companheira em elevador - Foto: Polícia Civil

Um homem identificado como Jonas de Oliveira, de 32 anos, foi preso, nesta quarta-feira, 11, suspeito de ter espancado sua companheira, uma mulher de 26 anos, dentro de um elevador em São Paulo. As agressões foram registradas por câmeras de segurança.

No vídeo é possível ver o agressor empurrando a cabeça da vítima contra o vidro do elevador e a puxando pelo cabelo, em seguida aplicando um golpe de estrangulamento conhecido como “mata-leão”.

A mulher ainda tenta resistir e chamar por ajuda, mas ninguém aparece. A sequência de agressões param somente quando Jonas puxa um celular da vítima e sai andando.

Veja vídeo

Sobre o caso

O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 7. Porém, a polícia conseguiu o acesso às imagens das câmeras de segurança somente nesta terça-feira, 10, iniciando assim as buscas pelo suspeito.

Jonas foi localizado e abordado pelos oficiais, que constataram que o mesmo estaria com uma medida protetiva contra ele. Vale ressaltar que duas armas de fogo em posse de Jonas foram apreendidas com o mesmo.

O caso foi registrado na Delegacia da Defesa da Mulher de São Vicente. como:

tentativa de feminicídio;

violência doméstica;

ameaça;

dano;

descumprimento de medida protetiva.

Homem confessou golpes e agressão anterior

Em depoimento à polícia, Jonas negou ter agredido a vítima dizendo que “apenas a empurrou com o intuito exclusivo de reaver seu telefone celular”.

Ele ainda afirmou que, após a exposição do caso na imprensa, começou a temer uma possível expulsão do condomínio onde mora e enviou uma série de mensagens ameaçando à vítima.

Ele entregou os aparelhos celulares junto das respectivas senhas e confessou que atuava em uma rede especializada em aplicar golpes digitais, sendo sua função movimentar o dinheiro entre as contas das vítimas e de terceiros beneficiários.

Entenda o “golpe 0800”

O golpe nomeado como “golpe 0800” consistia em um dos criminosos se passar por um atendente de uma instituição bancária, induzindo as vítimas a fornecerem o acesso remoto às suas contas.

Normalmente, os beneficiários dos golpes eram contas pertencentes à “moradores de áreas consideradas livres”.

Jonas também confessou às autoridades que, em janeiro deste ano, agrediu uma mulher loira, supostamente uma garota de programa, que atuaria em Santos, cidade no litoral de São Paulo.

As agressões teriam sido motivadas por ciúmes visto que ela mantinha conversas com outros homens. O crime aconteceu na garagem do prédio onde a vítima mora.

O agressor ainda confessou ter comportamento agressivo em relação a mulheres em “em razão de atitudes por elas adotadas", afirmando sentir-se obrigado a “dar uma resposta à altura”.