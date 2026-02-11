Menu
POLÍCIA

Salvador: PM baleado pela esposa é transferido para hospital privado

Após atendimento no Hospital Eládio Lasserre, militar foi removido para unidade particular

Luan Julião

Por Luan Julião

11/02/2026 - 13:18 h

Transferência para hospital particular ocorreu horas após o crime
Transferência para hospital particular ocorreu horas após o crime -

O policial militar baleado pela própria esposa na manhã desta quarta-feira, 11, em Salvador, foi transferido para uma unidade de saúde da rede particular após dar entrada no Hospital Professor Eládio Lasserre, em Cajazeiras. A informação foi confirmada horas após o crime, que causou forte repercussão na corporação.

A vítima foi identificada como Jairo Santos Barbosa, policial lotado no 32º Batalhão da Polícia Militar. Ele foi atingido por um disparo no tórax, que perfurou um dos pulmões. O estado de saúde é considerado grave.

Ataque aconteceu enquanto policial dormia

O crime ocorreu por volta das 6h18, dentro do Condomínio Caminho do Sol, localizado na Rua Maria Antonieta, no bairro de Cajazeiras XI. Segundo informações iniciais, o policial ainda dormia quando foi surpreendido pelo disparo efetuado dentro da residência do casal.

Leia Também:

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador
Menina de 13 anos é vítima de estupro coletivo após ser confundida por traficantes
Caso Master: investigado joga mala de dinheiro pela janela ao ver PF

Após ser baleado, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Professor Eládio Lasserre. Posteriormente, a família optou pela transferência para uma unidade hospitalar particular.

Suspeita se apresentou à polícia

A principal suspeita do crime é a esposa do policial, identificada como Vanessa Rodrigues. De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição do 22º BPM foi acionada para atender a ocorrência.

Vanessa se apresentou voluntariamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde permanece detida. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a motivação do disparo.

