Salvador: PM baleado pela esposa é transferido para hospital privado

Siga o A TARDE no Google

Transferência para hospital particular ocorreu horas após o crime - Foto: Reprodução / Google Street View

O policial militar baleado pela própria esposa na manhã desta quarta-feira, 11, em Salvador, foi transferido para uma unidade de saúde da rede particular após dar entrada no Hospital Professor Eládio Lasserre, em Cajazeiras. A informação foi confirmada horas após o crime, que causou forte repercussão na corporação.

A vítima foi identificada como Jairo Santos Barbosa, policial lotado no 32º Batalhão da Polícia Militar. Ele foi atingido por um disparo no tórax, que perfurou um dos pulmões. O estado de saúde é considerado grave.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ataque aconteceu enquanto policial dormia

O crime ocorreu por volta das 6h18, dentro do Condomínio Caminho do Sol, localizado na Rua Maria Antonieta, no bairro de Cajazeiras XI. Segundo informações iniciais, o policial ainda dormia quando foi surpreendido pelo disparo efetuado dentro da residência do casal.

Após ser baleado, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Professor Eládio Lasserre. Posteriormente, a família optou pela transferência para uma unidade hospitalar particular.

Suspeita se apresentou à polícia

A principal suspeita do crime é a esposa do policial, identificada como Vanessa Rodrigues. De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição do 22º BPM foi acionada para atender a ocorrência.

Vanessa se apresentou voluntariamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde permanece detida. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a motivação do disparo.