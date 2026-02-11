Menu
POLÍCIA

Latam demite piloto acusado de integrar rede de exploração infantil

Investigação aponta participação em rede estruturada voltada à exploração de menores

Luan Julião

Por Luan Julião

11/02/2026 - 17:55 h

Piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos
Piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos -

Dois dias após ser preso em uma operação da Polícia Civil, o piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, foi desligado da Latam. A demissão foi confirmada pela companhia aérea nesta quarta-feira, 11. Ele integrava a empresa desde março de 1998.

A prisão ocorreu na manhã de segunda-feira, 9, dentro de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A abordagem foi realizada durante o embarque do voo LA3900, que fazia a rota entre São Paulo (Congonhas) e Rio de Janeiro (Santos Dumont). O piloto é investigado por suposta participação em uma “rede criminosa estruturada voltada à exploração sexual de crianças e adolescentes”.

Segundo a delegada Luciana Peixoto, da Polícia Civil, o investigado estabelecia, inicialmente, vínculos com mães e avós com quem já havia mantido relacionamento amoroso. A partir dessa aproximação, passava a ter contato com as meninas. Conforme as apurações, ele oferecia quantias entre R$ 30 e R$ 100, além de pagar medicamentos e até despesas como aluguel. Os valores eram entregues a responsáveis pelas crianças, que permitiam os abusos.

A ação policial faz parte da Operação Apertem os Cintos, conduzida pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados em São Paulo e no município de Guararema, na região metropolitana.

Durante a operação, uma mulher de 55 anos também foi presa. Ela é suspeita de ter negociado as próprias netas, de 10, 12 e 14 anos, para que fossem submetidas aos abusos investigados.

Em nota, a Latam informou que o piloto não integra mais o quadro de funcionários e ressaltou que mantém política de tolerância zero a condutas que contrariem seus valores, princípios éticos e código de conduta. A empresa declarou ainda que está colaborando com

