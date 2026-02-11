INVESTIGAÇÃO
Técnico de enfermagem é preso suspeito de abusos sexual contra paciente
De acordo com a apuração, o homem teria aproveitado o momento de um procedimento de troca de curativos para praticar o abuso
Por Leilane Teixeira
Um técnico de enfermagem de 69 anos, funcionário da Prefeitura de Elísio Medrado, no interior da Bahia, foi preso sob suspeita de cometer abusos sexuais contra pacientes e uma colega de trabalho no Hospital Municipal da cidade. A prisão ocorreu na terça-feira, 10, após o suspeito comparecer à delegacia por conta própria.
Invstigação
A investigação da Polícia Civil teve início após uma jovem de 22 anos denunciar que teria sido vítima do suspeito enquanto estava internada na unidade hospitalar. Segundo o relato, o caso aconteceu no dia 10 de janeiro de 2026, período em que ela se recuperava de um acidente de motocicleta.
De acordo com a apuração, o homem teria aproveitado o momento de um procedimento de troca de curativos para praticar o abuso. A vítima afirmou que o profissional fechou a porta do quarto antes de cometer o ato, sem qualquer consentimento.
Após o episódio, a jovem informou a situação à administração do hospital. A direção afastou o servidor das funções e instaurou um procedimento interno para apurar a denúncia.
Outra vítima
Durante o andamento das investigações, uma segunda mulher, de 38 anos e também funcionária da unidade de saúde, procurou a polícia relatando ter passado por situação semelhante. Além disso, outras possíveis ocorrências envolvendo pacientes estão sendo analisadas.
Com base nos indícios reunidos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça. O suspeito se apresentou na Delegacia Territorial de Amargosa acompanhado de advogado, ocasião em que teve o mandado cumprido.
