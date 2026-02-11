Técnico de enfermagem é preso suspeito de abusos sexual contra paciente

- Foto: PCBA

Um técnico de enfermagem de 69 anos, funcionário da Prefeitura de Elísio Medrado, no interior da Bahia, foi preso sob suspeita de cometer abusos sexuais contra pacientes e uma colega de trabalho no Hospital Municipal da cidade. A prisão ocorreu na terça-feira, 10, após o suspeito comparecer à delegacia por conta própria.

Invstigação

A investigação da Polícia Civil teve início após uma jovem de 22 anos denunciar que teria sido vítima do suspeito enquanto estava internada na unidade hospitalar. Segundo o relato, o caso aconteceu no dia 10 de janeiro de 2026, período em que ela se recuperava de um acidente de motocicleta.

De acordo com a apuração, o homem teria aproveitado o momento de um procedimento de troca de curativos para praticar o abuso. A vítima afirmou que o profissional fechou a porta do quarto antes de cometer o ato, sem qualquer consentimento.

Após o episódio, a jovem informou a situação à administração do hospital. A direção afastou o servidor das funções e instaurou um procedimento interno para apurar a denúncia.

Outra vítima

Durante o andamento das investigações, uma segunda mulher, de 38 anos e também funcionária da unidade de saúde, procurou a polícia relatando ter passado por situação semelhante. Além disso, outras possíveis ocorrências envolvendo pacientes estão sendo analisadas.

Com base nos indícios reunidos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça. O suspeito se apresentou na Delegacia Territorial de Amargosa acompanhado de advogado, ocasião em que teve o mandado cumprido.