Três suspeitos são presos com armas durante operação em Águas Claras

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- Foto: Divulgação PM

Três homens foram presos na noite de sábado, 14, durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Águas Claras, em Salvador. Com o grupo, os policiais apreenderam uma arma de fogo e diversas porções de drogas.

De acordo com informações da PM, equipes do 22º Batalhão realizavam patrulhamento como parte da Operação Paredão na localidade conhecida como Baixa Fria, quando avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita.

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Ainda segundo a polícia, ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir e chegaram a disparar contra os militares. Os policiais reagiram à agressão e iniciaram um acompanhamento na região.

Itens apreendidos

Com eles, os agentes encontraram:

uma pistola calibre .380,;

Mais de 100 pinos de cocaína;

cerca de 80 porções de maconha.

Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a delegacia responsável pela área, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais.