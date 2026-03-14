Foragido por homicídio em SP é capturado na rodoviária de Salvador

FICCO Bahia, PC e PF capturam em Salvador homicida foragido da Justiça de SP - Foto: Alberto Maraux

Um homem foragido da Justiça de São Paulo foi capturado na noite da última sexta-feira, 13, na Rodoviária de Salvador, após uma ação conjunta das forças de segurança que atuam na Bahia. O suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto e acabou localizado após trabalho integrado de inteligência.

A operação contou com a atuação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, além de equipes da Polícia Civil da Bahia — por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) — e da Polícia Federal, com apoio da unidade de Juazeiro.

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Segundo informações das autoridades, o homem era procurado por um homicídio cometido na cidade paulista de São José dos Campos. Além disso, também havia contra ele um mandado de prisão relacionado a dívida de pensão alimentícia.

O sucesso da operação ocorreu após o compartilhamento de informações entre as agências de inteligência, que possibilitou o monitoramento e o cerco ao suspeito até sua localização no terminal rodoviário da capital baiana.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Polinter, onde foram cumpridas as determinações judiciais relacionadas aos mandados de prisão em aberto.