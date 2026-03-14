SEGURANÇA
Foragido por homicídio em SP é capturado na rodoviária de Salvador
Ação conjunta entre forças de segurança localiza suspeito procurado por homicídio e com mandado por pensão alimentícia
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
Um homem foragido da Justiça de São Paulo foi capturado na noite da última sexta-feira, 13, na Rodoviária de Salvador, após uma ação conjunta das forças de segurança que atuam na Bahia. O suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto e acabou localizado após trabalho integrado de inteligência.
A operação contou com a atuação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, além de equipes da Polícia Civil da Bahia — por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) — e da Polícia Federal, com apoio da unidade de Juazeiro.
Leia Também:
Segundo informações das autoridades, o homem era procurado por um homicídio cometido na cidade paulista de São José dos Campos. Além disso, também havia contra ele um mandado de prisão relacionado a dívida de pensão alimentícia.
O sucesso da operação ocorreu após o compartilhamento de informações entre as agências de inteligência, que possibilitou o monitoramento e o cerco ao suspeito até sua localização no terminal rodoviário da capital baiana.
Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Polinter, onde foram cumpridas as determinações judiciais relacionadas aos mandados de prisão em aberto.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes