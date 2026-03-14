Suspeitos de matar policial aposentado morrem em confrontos com a PM

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Suspeitos morreram em confronto - Foto: Reprodução

Dois homens apontados como suspeitos do homicídio do policial civil aposentado Antenor dos Santos Evangelista, na manhã desta sexta-feira, 13, na zona rural de Santo Estêvão, no interior da Bahia, morreram em confrontos com a polícia, horas após o crime.

O primeiro homem morreu na zona rural de Rafael Jambeiro ao confrontar uma guarnição da Polícia Militar. Ele estava entre um grupo armado e foi localizado ferido.

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O suspeito, que não teve o nome revelado, ainda foi levado a uma unidade de saúde e não resistiu. Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo, uma motocicleta, cinco celulares e roupas utilizadas na fuga. PMs da Cipe/Chapada participaram da ação.

Já o segundo suspeito foi localizado em Santo Estêvão. Segundo informações da Polícia Civil, ele disparou contra os agentes, que reagiram a agressão. Ele também foi levado a uma unidade de saúde, onde morreu.

Durante a ação, foram apreendidos maconha, cocaína, duas armas de fogo, munições, balança de precisão, embalagens e dinheiro em espécie.

A morte do policial

O policial aposentado Antenor Evangelista foi morto enquanto tentava seguir os autores de um assalto cometido contra seus familiares.

Durante o confronto na zona rural, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo e não resistiu, vindo a óbito.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Santo Estêvão, unidade vinculada à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin/Feira de Santana).