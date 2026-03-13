Golpe milionário: investigação aponta fraude de R$ 3 milhões no Polo Petroquímico

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No Polo Industrial de Camaçari, obras envolvem requalificação total das vias, com recapeamento e pavimentação, iluminação e outras intervenções - Foto: Divulgação | Cofic

A Polícia Civil da Bahia realizou, nesta sexta-feira, uma operação para avançar nas investigações sobre um suposto esquema de desvio milionário em uma empresa instalada no Polo Petroquímico de Camaçari.

Segundo a investigação, chamada de Operação Dupla Face, há indícios de que cerca de R$ 3 milhões tenham sido desviados da empresa por meio de um esquema que envolve:

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abuso de confiança;

fraude;

participação de mais de uma pessoa.

A ação, chamada de Operação Dupla Face, foi conduzida por equipes do setor de investigação da 18ª Delegacia Territorial de Camaçari e incluiu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel no bairro de Piatã, em Salvador.

Busca em imóvel

O mandado judicial foi cumprido em uma residência localizada na Rua São João do Jardim Piatã, no loteamento Jardim Placaford. O endereço é apontado pela polícia como o único ligado ao principal investigado, um homem de 43 anos.

Durante a diligência, os policiais constataram que o suspeito ocupa os três andares superiores do prédio, construídos a partir de uma ampliação feita sobre o apartamento original existente no local.

Material apreendido

No cumprimento da ordem judicial, os investigadores recolheram um telefone celular, dois notebooks, quatro dispositivos de armazenamento digital (pendrives) e diversos documentos.

Todo o material apreendido será analisado pela polícia e poderá ajudar a esclarecer a dinâmica do suposto esquema de desvio de recursos.

A entrada no imóvel foi autorizada por uma mulher de 43 anos, que se apresentou como esposa do investigado e acompanhou a execução da medida judicial.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e apurar o destino do dinheiro supostamente desviado.