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'GANGUE DOS PATINENTES'

Terceiro suspeito de roubar turista argentina em Ondina é preso

Suspeito atuava com outros dois comparsas já capturados e integrava grupo que utilizava patinetes para cometer roubos na Barra e em Ondina

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/03/2026 - 21:13 h

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Da esquerda para direita são os irmãos Fernando e Filipe. Na terceira imagem, é o terceiro supeito, identificado como Breno
Da esquerda para direita são os irmãos Fernando e Filipe. Na terceira imagem, é o terceiro supeito, identificado como Breno -

Foi preso na tarde desta sexta-feira, 13, o terceiro investigado por participação em um assalto praticado contra uma turista argentina, no bairro da Ondina, em Salvador. O preso foi identificado pelo prenome Breno.

Após a captura, o suspeito foi conduzido à unidade policial para o cumprimento das formalidades legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

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Outros dois envolvidos são irmãos e foram presos na noite desta quinta-feira, 12. Eles foram identificados como:

  • Fernando Teixeira dos Santos;
  • Filipe Teixeira dos Santos.

Segundo a Polícia Civil, a dupla abordava vítimas, sendo a maioria turistas, na região da Barra e da Ondina, sempre com o mesmo modus operandi.

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Investigações

As investigações tiveram início em outubro de 2025, após a vítima relatar que havia sido roubada nas imediações de um estabelecimento hoteleiro, no bairro de Ondina, onde estava hospedada.

As apurações apontaram que os envolvidos utilizavam patinetes para se aproximar das vítimas e praticar os roubos, principalmente nas regiões da Barra e de Ondina. Contra o suspeito foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, sendo um deles decorrente de investigação conduzida pela Delegacia da Boca do Rio.

O grupo também é investigado por outros crimes com o mesmo modus operandi, incluindo um roubo praticado contra uma turista paulista, igualmente nas imediações de um hotel localizado no bairro de Ondina.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), por meio do Serviço de Investigação da unidade especializada, com o auxílio da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que contribuiu para a localização do suspeito.

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Tags:

Barra Ondina patinete elétrico Turista assaltada

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