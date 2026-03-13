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POLÍCIA

Irmãos usam patinetes elétricos para cometer roubos na orla de Salvador

Dupla abordava vítimas, sendo a maioria turistas, na região da Barra e da Ondina

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/03/2026 - 15:35 h

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Irmãos são presos por utilizarem patinetes elétricos para roubos em Salvador
Irmãos são presos por utilizarem patinetes elétricos para roubos em Salvador -

Dois irmãos, um de 19 e outro de 20 anos, suspeitos de roubarem pessoas utilizando patinetes elétricos, em Salvador, foram presos na noite de desta quinta-feira, 12.

Conforme aponta a Polícia Civil (PC) a dupla utilizava sempre o mesmo modus operandi, normalmente atuando no período da noite na região da Barra e da Ondina.

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Investigações

As investigações contra a dupla iniciaram em outubro do ano de 2025, quando uma turista argentina registrou um boletim de ocorrência após ter sido roubada próxima de um hotel de luxo no bairro de Ondina, onde estava hospedada.

De acordo com a vítima, os homens se aproximaram de patinete e abordaram e levaram seu celular.

Além deste caso há uma nova denúncia por outra turista, desta vez de São Paulo, que foi roubada em outra data, no mesmo local.

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Mandados de prisão

Durante as investigações, a polícia identificou que os suspeitos também tinham mandados de prisão expedidos pela Delegacia da Boca do Rio.

Eles são suspeitos de roubar moradores da região com o uso de armas de fogo.

Os mandados de prisão da dupla foram cumpridos após buscas pela região onde eles cometiam os crimes.

Ambos seguem à disposição da Justiça nesta sexta-feira, 13, e vão responder por roubo qualificado.

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