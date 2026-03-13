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POLÍCIA

Policial civil é morto a tiros durante tentativa de assalto na Bahia

Delegacia Territorial de Santo Estêvão informou que diligências estão em andamento para localizar os suspeitos

Luan Julião

Por Luan Julião

13/03/2026 - 13:06 h | Atualizada em 13/03/2026 - 14:17

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Homicídio foi registrado na Fazenda Várzea Nova
Homicídio foi registrado na Fazenda Várzea Nova -

Um policial civil aposentado foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira, 13, na zona rural de Santo Estêvão, no interior da Bahia. A vítima foi identificada como Antenor dos Santos Evangelista, de 72 anos.

Conforme apurações do Portal A TARDE, o crime aconteceu por volta das 7h30, na Fazenda Várzea Nova, nas proximidades de um parque de vaquejada, na localidade conhecida como “depois dos Teixeira”.

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Informações preliminares apontam que dois homens em uma motocicleta teriam realizado um roubo contra duas mulheres na região. Durante a ação criminosa, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra o policial aposentado, que estava dentro de um veículo.

A vítima não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Delegacia Territorial de Santo Estêvão informou que já possui indícios de autoria do homicídio. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, enquanto equipes realizam diligências para localizar e prender os suspeitos envolvidos no crime.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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