POLÍCIA
Policial civil é morto a tiros durante tentativa de assalto na Bahia
Delegacia Territorial de Santo Estêvão informou que diligências estão em andamento para localizar os suspeitos
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
Um policial civil aposentado foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira, 13, na zona rural de Santo Estêvão, no interior da Bahia. A vítima foi identificada como Antenor dos Santos Evangelista, de 72 anos.
Conforme apurações do Portal A TARDE, o crime aconteceu por volta das 7h30, na Fazenda Várzea Nova, nas proximidades de um parque de vaquejada, na localidade conhecida como “depois dos Teixeira”.
Leia Também:
Informações preliminares apontam que dois homens em uma motocicleta teriam realizado um roubo contra duas mulheres na região. Durante a ação criminosa, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra o policial aposentado, que estava dentro de um veículo.
A vítima não resistiu aos ferimentos.
Em nota, a Delegacia Territorial de Santo Estêvão informou que já possui indícios de autoria do homicídio. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, enquanto equipes realizam diligências para localizar e prender os suspeitos envolvidos no crime.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes