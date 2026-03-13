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POLÍCIA

Nove toneladas de peixe são apreendidas em operação na Bahia

Caminhão foi parado pela Polícia Federal por conta do transporte irregular dos animais

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/03/2026 - 12:20 h

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Nove toneladas de peixe transportadas de forma ilegal são apreendidas
Nove toneladas de peixe transportadas de forma ilegal são apreendidas -

Nove toneladas de peixe foram apreendidas nesta quinta-feira, 12, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, no interior da Bahia. Os alimentos estavam sendo transportados de forma indevida de acordo com os policiais.

Conforme a PRF, o caminhão foi abordado no município de Milagres, no interior baiano.

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No local, foi constatado pelos oficias que os peixes estavam sendo transportados de forma irregular, em caixas de madeira, sem a utilização de nenhum sistema de refrigeração e em condições de higiene inadequadas.

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Motorista sem documentos

Somado a isso, o motorista de caminhão não possuía nenhuma nota fiscal nos alimentos, nem a documentação sanitária obrigatória do Serviço de Inspeção Federal (SIF), documento que comprova a regularidade e a origem do produto.

A Polícia Rodoviária Federal não informou qual será o destino dos alimentos apreendidos.

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Tags:

apreensão polícia rodoviária federal

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