Ex-gerente de banco é suspeito de roubar R$ 1,3 milhão da instituição

- Foto: PF | Divulgação

A Polícia Federal realizou, na quarta-feira, 11, uma operação em Feira de Santana para investigar um esquema de fraudes eletrônicas que teria causado prejuízo de cerca de R$ 1,3 milhão a clientes de instituições financeiras.

Durante a ação, os agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão no município. O principal suspeito é um ex-gerente de banco, apontado como responsável por acessar indevidamente contas de clientes para realizar transferências sem autorização.

Segundo a Polícia Federal, os valores eram enviados inicialmente para contas de terceiros e, posteriormente, redirecionados para contas ligadas ao investigado.

Outras pessoas também são alvo da apuração, mas detalhes sobre os suspeitos não foram divulgados.

Quebra de sigilo

No decorrer das investigações, a Justiça autorizou a quebra dos sigilos telefônico, bancário e fiscal dos envolvidos. Também foi determinado o bloqueio de recursos encontrados nas contas utilizadas no esquema.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, os investigados poderão responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa.