Mulher é suspeita de dopar homem em encontro no bar e roubar R$ 18 mil

Uma mulher foi presa na quarta-feirasuspeita de aplicar um golpe em um homem após um encontro em um bar na cidade de Serrinha, no interior da Bahia. A captura ocorreu no município de Araci, na região sisaleira do estado.

Segundo a Polícia Civil, o prejuízo causado à vítima chegou a aproximadamente R$ 18,3 mil.

De acordo com a investigação, os dois estavam juntos em um bar localizado no bairro Vaquejada quando o crime aconteceu. Em determinado momento, o homem teria ingerido uma substância que o deixou sem condições de reagir.

Dinâmica do crime

Aproveitando-se da situação, a suspeita teria levado o telefone celular da vítima, cartões bancários e uma quantia em dinheiro.

Após o encontro, foram registradas diversas movimentações financeiras utilizando os cartões do homem, o que elevou o valor total do prejuízo.

Durante a apuração do caso, policiais analisaram imagens de câmeras de monitoramento da região. Os registros mostraram a mulher ao lado da vítima pouco antes do crime, o que ajudou na identificação.

Com as informações levantadas, equipes policiais localizaram a suspeita na residência onde ela mora, em Araci. Ela foi detida e conduzida para a Delegacia Territorial de Serrinha, onde o caso é investigado. A mulher permanece custodiada e à disposição da Justiça.