Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Mulher é suspeita de dopar homem em encontro no bar e roubar R$ 18 mil

Homem teria ingerido uma substância que o deixou sem condições de reagir

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

12/03/2026 - 20:21 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Homem se passava por mulher em site de entretenimento adulto
Homem se passava por mulher em site de entretenimento adulto -

Uma mulher foi presa na quarta-feirasuspeita de aplicar um golpe em um homem após um encontro em um bar na cidade de Serrinha, no interior da Bahia. A captura ocorreu no município de Araci, na região sisaleira do estado.

Segundo a Polícia Civil, o prejuízo causado à vítima chegou a aproximadamente R$ 18,3 mil.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a investigação, os dois estavam juntos em um bar localizado no bairro Vaquejada quando o crime aconteceu. Em determinado momento, o homem teria ingerido uma substância que o deixou sem condições de reagir.

Dinâmica do crime

Aproveitando-se da situação, a suspeita teria levado o telefone celular da vítima, cartões bancários e uma quantia em dinheiro.

Após o encontro, foram registradas diversas movimentações financeiras utilizando os cartões do homem, o que elevou o valor total do prejuízo.

Leia Também:

Daniel Vorcaro acumulou R$ 1,4 bilhão a partir de isenções de impostos
Veja fábrica de armas e munições comandada por “Neymar” e “Messi”
Suspeito de espancar cozinheira e causar fraturas é preso em Salvador

Durante a apuração do caso, policiais analisaram imagens de câmeras de monitoramento da região. Os registros mostraram a mulher ao lado da vítima pouco antes do crime, o que ajudou na identificação.

Com as informações levantadas, equipes policiais localizaram a suspeita na residência onde ela mora, em Araci. Ela foi detida e conduzida para a Delegacia Territorial de Serrinha, onde o caso é investigado. A mulher permanece custodiada e à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

araci golpe prisão serrinha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem se passava por mulher em site de entretenimento adulto
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Homem se passava por mulher em site de entretenimento adulto
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Homem se passava por mulher em site de entretenimento adulto
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Homem se passava por mulher em site de entretenimento adulto
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x