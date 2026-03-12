OPERAÇÃO ESCUDO DAS MARIAS
Suspeito de espancar cozinheira e causar fraturas é preso em Salvador
Durante a agressão, a mulher chegou a perder a consciência
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Um homem de 58 anos foi preso suspeito de agredir violentamente a ex-companheira, de 39 anos, em Salvador. A prisão ocorreu na manhã de quarta-feira, 11, no bairro de Piatã.
A mulher, que atua como cozinheira, sofreu múltiplas fraturas na perna após o ataque e ficou com a mobilidade comprometida. Por causa das lesões, ela também ficou impossibilitada de trabalhar.
Investigação
Segundo a investigação policial, o crime aconteceu no dia 1º de fevereiro, durante uma discussão entre os dois em via pública. Durante a agressão, a mulher chegou a perder a consciência.
Ela foi encontrada caída na rua e socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE). A vítima permaneceu internada por dois dias para tratamento das lesões.
A prisão do suspeito foi realizada por equipes da:
- Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam);
- Casa da Mulher Brasileira.
A ação integra a Operação Escudo das Marias, voltada ao enfrentamento da violência contra mulheres.
O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador. Após ser detido, o homem foi encaminhado para custódia e segue à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes