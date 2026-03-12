Menu
HOME > BRASIL
CASO MASTER

Daniel Vorcaro acumulou R$ 1,4 bilhão a partir de isenções de impostos

Rendimentos foram acumulados pelo dono do Banco Master entre 2017 e 2025

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

12/03/2026 - 18:52 h

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, acumulou cerca de R$ 1,4 bilhão entre 2017 e 2025 a partir de rendimentos classificados como isentos e não tributáveis. Os registros ainda mostram que houve um aumento progressivo desses rendimentos ao longo dos anos.

  • Em 2016, Vorcaro declarou aproximadamente R$ 2,9 milhões nessa categoria.
  • O salto mais significativo ocorreu em 2020: após declarar R$ 17,2 milhões, os rendimentos isentos do empresário saltaram para R$ 267 milhões em 2021,
  • O maior volume foi registrado em 2022, quando o empresário informou cerca de R$ 518 milhões em rendimentos isentos em um único ano.

Leia Também:

Cristiano Zanin toma decisão sobre instalação da CPI do Banco Master
Vorcaro avalia fazer delação premiada e liga alerta entre políticos
Flávio pede renúncia de Moraes por supostas conversas com Vorcaro

Nas declarações de imposto de renda, os rendimentos classificados como isentos e não tributáveis – como os destacados anteriormente – podem incluir distribuição de lucros e dividendos de empresas ou ganhos provenientes de determinados investimentos financeiros.

Escândalo de corrupção

O escândalo do Banco Master, suposto esquema de corrupção bilionário estruturado por Daniel Vorcaro, fundador da instituição, é considerado uma das maiores fraudes financeiras recentes no Brasil.

O caso vem sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura uma teia de irregularidades que podem ligar o banco a organizações criminosas, figuras políticas e outras instituições financeiras, como o Banco de Brasília (BRB), que teria injetado cerca de R$ 12,2 bilhões sob suspeita de fraude.

Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro impostos

