POLÍCIA
BAHIA

Suspeito de assassinar dono de pizzaria morre em confronto com polícia

Homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

12/03/2026 - 22:20 h

Um homem investigado por envolvimento no assassinato do dono de uma pizzaria na cidade de Canavieiras, no sul da Bahia, morreu na quinta-feira, 12, após trocar tiros com policiais militares.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito foi localizado no município de Camacan, onde morava, a cerca de 88 quilômetros do local onde o crime aconteceu.

Equipes policiais realizavam uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados ao caso quando o investigado foi identificado. Durante a abordagem, segundo a polícia, ele teria reagido à ação e acabou sendo baleado.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Procurados

A operação também tinha como alvo outros dois suspeitos de participação no crime. No entanto, eles conseguiram fugir e ainda são procurados.

Durante as buscas realizadas pelos policiais, foram apreendidos celulares, veículos e equipamentos de videomonitoramento. Todo o material recolhido será analisado para auxiliar na continuidade das investigações.

Relembre o caso

O empresário Carlos André da Silva Júnior, dono de uma pizzaria em Canavieiras, foi morto a tiros no dia 18 de outubro do ano passado dentro do próprio estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime. Nas gravações, um homem aparece usando capacete e se passando por cliente para se aproximar da vítima.

Após fazer uma pergunta ao empresário, o suspeito sacou uma arma e atirou quando Carlos André se virou para responder.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil não detalhou qual seria o papel dos investigados na execução do crime. O caso segue sendo apurado pela Delegacia Territorial de Canavieiras.

canavieiras HOMICÍDIO pizzaria sul da bahia

