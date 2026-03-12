BAHIA
Suspeito de assassinar dono de pizzaria morre em confronto com polícia
Homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos
Por Leilane Teixeira
Um homem investigado por envolvimento no assassinato do dono de uma pizzaria na cidade de Canavieiras, no sul da Bahia, morreu na quinta-feira, 12, após trocar tiros com policiais militares.
De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito foi localizado no município de Camacan, onde morava, a cerca de 88 quilômetros do local onde o crime aconteceu.
Equipes policiais realizavam uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados ao caso quando o investigado foi identificado. Durante a abordagem, segundo a polícia, ele teria reagido à ação e acabou sendo baleado.
O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Procurados
A operação também tinha como alvo outros dois suspeitos de participação no crime. No entanto, eles conseguiram fugir e ainda são procurados.
Durante as buscas realizadas pelos policiais, foram apreendidos celulares, veículos e equipamentos de videomonitoramento. Todo o material recolhido será analisado para auxiliar na continuidade das investigações.
Relembre o caso
O empresário Carlos André da Silva Júnior, dono de uma pizzaria em Canavieiras, foi morto a tiros no dia 18 de outubro do ano passado dentro do próprio estabelecimento.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime. Nas gravações, um homem aparece usando capacete e se passando por cliente para se aproximar da vítima.
Após fazer uma pergunta ao empresário, o suspeito sacou uma arma e atirou quando Carlos André se virou para responder.
A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil não detalhou qual seria o papel dos investigados na execução do crime. O caso segue sendo apurado pela Delegacia Territorial de Canavieiras.
