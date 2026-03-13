Autores do assassinato de norte-americano em Brotas são presos

- Foto: Reprodução

Dois homens suspeitos de assassinar o norte-americano Abissa Kobenan Nkettia, no bairro de Brotas, em Salvador, em janeiro, foram presos nesta sexta-feira, 13, em São Caetano, durante a Operação Rota Internacional.

De acordo com informações enviadas pela Polícia Civil ao portal A TARDE, equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) cumpriram os mandados de prisão.

O condutor da motocicleta utilizada no crime e o autor do disparo de arma de fogo, que alvejou o cidadão naturalizado norte-americano, tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos na localidade da Goméia.

Participaram das ações equipes da Coordenação de Repressão e Combate a Crimes Contra Instituições Financeiras e da Agência de Inteligência do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (Dercc) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Relembre o caso

O norte-americano Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos, foi morto no dia 20 de janeiro, no bairro de Brotas, em Salvador, durante uma tentativa de assalto. O crime ocorreu em frente ao Colégio Nossa Senhora da Conceição.

Dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima com a intenção de roubar a moto dele. No entanto, durante a ação, a vítima reagiu à abordagem e houve um confronto armado. Após a vítima cair no chão, os suspeitos fogiram sem levar a motocicleta.

Abissa era casado com uma baiana e estava na capital baiana passando férias com ela e o filho de 10 anos, aproveitando o período do Natal e o Réveillon.

Ele era natural da Costa do Marfim, mas tinha cidadania americana, pois morou nos Estados Unidos por muitos anos.