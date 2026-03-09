Menu
INVESTIGAÇÃO

Autores do latrocínio de americano em Salvador são identificados

Abissa Kobenan Nkettia foi assassinado em Brotas, quando passava férias com a família na capital baiana

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/03/2026 - 13:08 h

Imagem ilustrativa da imagem Autores do latrocínio de americano em Salvador são identificados
-

Os autores do latrocínio de Abissa Kobenan Nkettia, o norte-americano que foi morto no bairro de Brotas, em Salvador, em janeiro, foram identificados.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) já tem indicativos sobre o crime.

Diligências são realizadas pela unidade policial especializada para o esclarecimento do total do caso. De acordo com a corporação, há mais detalhes, mas as informações não poderão ser divulgadas para não interferir no andamento das investigações.

Relembre o crime

O norte-americano Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos, foi morto no dia 20 de janeiro, no bairro de Brotas, em Salvador, durante uma tentativa de assalto. O crime ocorreu em frente ao Colégio Nossa Senhora da Conceição.

Dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima com a intenção de roubar a moto dele. No entanto, durante a ação, a vítima reagiu à abordagem e houve um confronto armado. Após a vítima cair no chão, os suspeitos fogiram sem levar a motocicleta.

Quem era Abissa?

Abissa era casado com uma baiana e estava na capital baiana passando férias com ela e o filho de 10 anos, aproveitando o período do Natal e o Réveillon.

Ele era natural da Costa do Marfim, mas tinha cidadania americana, pois morou nos Estados Unidos por muitos anos.

Tags:

americano brotas latrocínio Polícia Salvador

x