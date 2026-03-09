Menu
POLÍCIA

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Imagens gravadas em elevador mostram suspeitos comemorando crime

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/03/2026 - 10:13 h

Cmaêras de segurança
Cmaêras de segurança -

O caso do estupro coletivo de uma jovem de 17 anos ganhou mais um desdobramento chocante. Imagens gravadas pelo celular de um dos suspeitos revelam o grupo comemorando o estupro dentro de um elevador em Copacabana, no Rio de Janeiro.

No vídeo, os jovens fazem piadas sobre o crime, e um deles chega a declarar: “A mãe de alguém teve que chorar”. O registro foi feito momentos após o grupo deixar o apartamento onde a vítima foi atacada.

Novas vítímas

Conforme apurado pelo Fantástico, a denúncia inicial encorajou outras jovens a relatarem abusos semelhantes praticados pelos mesmos indivíduos, todos ligados ao Colégio Pedro II.

Entre os novos relatos, uma mãe afirmou que sua filha foi violentada pelo grupo aos 14 anos, e uma jovem maior de idade denunciou ter sido abusada por um dos réus durante uma festa.

Relembre crime

O crime que aconteceu no fim de janeiro. A investigação aponta que a vítima de 17 anos foi atraída ao local por um colega e, ao recusar relações com os amigos dele, foi imobilizada e agredida sexualmente por cinco pessoas durante uma hora.

Mesmo após o crime, o menor envolvido seguiu frequentando a escola e passou a rondar a irmã da vítima, de 12 anos. Os quatro adultos estão presos e o menor está apreendido no Degase.

Veja vídeo:

