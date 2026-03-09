Menu
POLÍCIA
GRAVE

Rodoviário em surto rouba ônibus do transporte público de Salvador

O trabalhador estava de folga, mas entrou na garagem, pegou o veículo e saiu sem destino

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/03/2026 - 8:22 h | Atualizada em 09/03/2026 - 8:42

Um motorista do transporte público de Salvador entrou em surto, na manhã desta segunda-feira, 9, e roubou um ônibus da garagem localizada em Lauro de Freitas. Em contato com o portal A Tarde, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que o caso ocorreu por volta das 6h30, com um veículo da linha 3079 pertencente à empresa Plataforma.

O trabalhador estava de folga, mas teve acesso ao local tranquilamente por ser funcionário. Ao perceberem que algo estava errado, colegas acionaram os órgãos competentes.

Ele foi alcançado na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, na região do Trobogy, em alta velocidade. Para parar o veículo, policiais atiraram no pneu do ônibus. O homem chegou a ser algemado e, questionado, ele não conseguiu explicar o que estava acontecendo.

Devido ao ocorrido, o trânsito está engarrafado na região.

O que causou o surto?

Familares já foram comunicados e estão a caminho do local. Até o momento, não há informações sobre o motivo do surto, no entanto, frequentemente, rodoviários relatam epsódios envolvendo saúde mental, devido a alta exposição à violência.

Motorista Salvador saúde mental transporte público

x