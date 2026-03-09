Pastor foge após ser condenado por dopar e dar golpe no irmão

- Foto: Reprodução

A tutela do irmão foi adquirida em 2018, e o idoso, com várias doenças, recebia um salário de R$ 7 mil.

Família desconfiou da situação após percebem magreza extrema e feridas, e ao visitá-lo, encontraram-no em estado grave.

O pastor contraiu dívidas de R$ 160 mil no nome do irmão, utilizando empréstimos consignados que se estenderiam até 2030.

Condenado a três anos e 11 meses inicialmente, a pena foi reduzida e ele desapareceu após a condenação definitiva.

Um pastor está desaparecido após ser condenado pela Justiça do Distrito Federal por dopar o próprio irmão idoso que estava sob seus cuidados. Carlos Mendes de Carvalho teria deixado a vítima em estado de extrema magreza e contraído dívidas no nome dele.

O religioso adquiriu a tutela do irmão em 2018, porque o homem tinha várias doenças e sequelas mentais, perdendo capacidade de consciência e motora. A vítima recebe um salário de aproximadamente R$ 7 mil.

A desconfiança dos familiares começou quando o idoso passou a apresentar magreza extrema, pesando apenas 42 quilos, e ter feridas pelo corpo.

Além disso, os parentes afirmam que tentaram visitá-lo diversas vezes, mas teriam sido impedidos. Após diversas negativas, em 2021, os parentes apareceram de surpresa e encontraram o idoso deitado na cama babando muito, sem conseguir andar, nem falar.

De acordo com os relatos, o idoso passava longos períodos com fraldas sujas e tinha cuidados básicos de higiene negligenciados. O pastor também é suspeito de dopar o irmão com altas doses de calmantes.

Também foi descoberto que Carlos realizou empréstimos consignados em bancos e financeiras usando o nome do irmão. As dívidas somam R$ 160 mil, com pagamentos previstos até 2030.

Diante dos fatos, os familiares retomaram a tutela da vítima e registraram a ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Condenação do pastor

Com as provas, o pastor foi condenado em primeira instância a três anos e 11 meses de reclusão em regime semiaberto. A decisão também determinou que ele devolva parte do dinheiro obtido e pague e cerca de R$ 90 mil à vítima.

Após recurso, em julgamento realizado em 19 de março de 2024, a pena foi reduzida para um ano e 11 meses em regime aberto. No entanto, desde a condenação, o pastor não foi mais localizado.