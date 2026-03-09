Menu
POLÍCIA

Novas vítimas denunciam abusos após caso de estupro coletivo no Rio

Estudantes são investigados por abuso sexual contra uma adolescente de 17 anos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/03/2026 - 7:00 h

Registros dos abusadores chegando no apartamento
Registros dos abusadores chegando no apartamento -

A denúncia de uma adolescente de 17 anos sobre um estupro coletivo ocorrido em um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, motivou o surgimento de denúncias de novas vítimas. O caso, ocorrido em 31 de janeiro, aponta para um padrão de violência praticado por um grupo de jovens vinculados ao Colégio Pedro II.

Segundo informações do Fantástico, o acesso aos depoimentos e documentos da investigação revela que, após a divulgação do crime, outras mulheres procuraram a polícia para relatar abusos semelhantes cometidos pelos mesmos suspeitos.

Uma mãe afirmou que sua filha, então com 14 anos, foi violentada por dois dos acusados e um terceiro indivíduo há três anos. Outra jovem, hoje maior de idade, relatou ter sido forçada a praticar atos sexuais por um dos presos durante uma festa, afirmando que o trauma só foi processado ao ver as notícias recentes.

Relembre o crime

A investigação detalha que a vítima de 17 anos foi atraída ao imóvel por um colega de escola, também menor de idade. Imagens de câmeras de segurança registram o grupo entrando no prédio e, posteriormente, saindo do elevador celebrando após o ato.

Segundo o depoimento, a adolescente foi imobilizada em um quarto por cinco indivíduos, que se revezaram em agressões físicas e sexuais por cerca de uma hora. O delegado Angelo Lages confirmou que as lesões atestadas pelo IML são compatíveis com o relato da vítima.

Atualmente, os quatro maiores de idade envolvidos estão presos no sistema penitenciário e o menor de 17 anos foi encaminhado ao Degase. O Colégio Pedro II abriu processo disciplinar que pode resultar na expulsão dos alunos. As defesas dos cinco acusados negam o crime e afirmam que provarão a inocência durante o processo.

