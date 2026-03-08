Menu
GOLPE

Idoso perde mais de R$ 200 mil após cair em golpe

Os criminosos tiveram acesso a conta bancária do idoso

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/03/2026 - 19:51 h

O idoso está tentando reaver o valor perdido
O idoso está tentando reaver o valor perdido -

Um homem, de 73 anos, foi vítima de um golpe neste sábado, 7, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O idoso, que não teve sua identidade revelada, perdeu mais de R$ 200 mil para os golpistas.

Segundo informações da emissora local TV Tem, a vítima recebeu mensagens através de um aplicativo de mensagens, onde um homem se identificou como o advogado de sua empresa.

O criminoso teria apresentado dados referentes a um processo movido pela vítima e conquistou sua confiança. Em seguida, o golpista solicitou que o homem falasse com outro advogado por ligação de vídeo, onde seriam definidas as questões financeiras.

Durante a chamada, os suspeitos conseguiram acessar as contas bancárias do idoso e fizeram uma série de transferências. Ciente do ocorrido, a vítima acionou a polícia, o banco e o verdadeiro advogado, mas ainda não conseguiu reaver o valor roubado.

x