Vídeo: estrangeiro morre durante tentativa de assalto em Brotas
Vítima reagiu ao assalto e acabou sendo baleada na ação
Por Leilane Teixeira
Um homem estrangeiro de 57 anos morreu durante uma tentativa de assalto na Avenida Dom João VI, no bairro de Brotas, em Salvador, na noite desta terça-feira, 20. O crime ocorreu em frente ao Colégio Nossa Senhora da Conceição.
Segundo informações iniciais, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima com a intenção de roubar a moto dele. Durante a ação, a vítima reagiu à abordagem e houve um confronto armado.
Reação ao assalto
Nas images de câmera de segurança em que o Portal A TARDE teve acesso, é possível ver o momento do conflito entre a vítima e os suspeitos. A vítima cai no chão baleada e, então eles fogem na moto, sem levar a motocicleta do homem.
A vítima foi identificada como Abissa Kobenan Nkettia, possívelmente com nacionalidade americana dos Estados Unidos. Porém, autoridades ainda irão confirmar o país. Abissa foi baleado por pelo menos três tiros na região do tórax.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local prestando atendimento e realizando o isolamento da área.
Até o momento, não há detalhes sobre a prisão dos suspeitos. A Polícia Civil investigará o caso.
