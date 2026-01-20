Menu
SALVADOR

Vídeo: estrangeiro morre durante tentativa de assalto em Brotas

Vítima reagiu ao assalto e acabou sendo baleada na ação

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

20/01/2026 - 20:24 h | Atualizada em 20/01/2026 - 21:33
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: estrangeiro morre durante tentativa de assalto em Brotas
-

Um homem estrangeiro de 57 anos morreu durante uma tentativa de assalto na Avenida Dom João VI, no bairro de Brotas, em Salvador, na noite desta terça-feira, 20. O crime ocorreu em frente ao Colégio Nossa Senhora da Conceição.

Segundo informações iniciais, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima com a intenção de roubar a moto dele. Durante a ação, a vítima reagiu à abordagem e houve um confronto armado.

Reação ao assalto

Nas images de câmera de segurança em que o Portal A TARDE teve acesso, é possível ver o momento do conflito entre a vítima e os suspeitos. A vítima cai no chão baleada e, então eles fogem na moto, sem levar a motocicleta do homem.

A vítima foi identificada como Abissa Kobenan Nkettia, possívelmente com nacionalidade americana dos Estados Unidos. Porém, autoridades ainda irão confirmar o país. Abissa foi baleado por pelo menos três tiros na região do tórax.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local prestando atendimento e realizando o isolamento da área.

Até o momento, não há detalhes sobre a prisão dos suspeitos. A Polícia Civil investigará o caso.

