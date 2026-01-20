Terceiro suspeito de envolvimento na morte de capitão da PM é preso

Policial foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 16 - Foto: Reprodução PM Bahia

Foi preso nesta terça-feira, 20, o terceiro suspeito de envolvimento na morte do capitão da Polícia Militar Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos, atingido por disparos de arma de fogo na Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), na noite do dia 15 de janeiro.

O homem, identificado como Gabriel dos Santos, se apresentou à Polícia e a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) cumpriu o mandado de prisão. Gabriel é considerao o último investigado pelo envolvimento na morte. Segundo a Polícia Civil, com a prisão do suspeito, o caso é considerado elucidado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Participação no crime

De acordo com as investigações, o Gabriel é apontado como o condutor da motocicleta utilizada durante o crime, transportando o autor dos disparos que vitimaram o oficial.

O segundo suspeito de envolvimento na morte do PM foi identificado como Geovane de Oliveira da Silva, de 26. Ele foi preso nesta segunda-feira, 19, onde teve o mandado cumprido após se apresentar à Polícia Civil

Vitor Souza da Silva, apontado como autor dos disparos que mataram o PM, foi baleado durante o confronto e morreu no local. Os investigados tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos e seguem custodiados, à disposição do Poder Judiciário.

Morte do PM

O capitão Salomão morreu na noite de quinta-feira, 15 por volta das 20h, na Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno, quando o capitão deixava uma festa privada realizada na região.

Segundo informações da PM, ele foi abordado por dois homens. Imagens registradas por uma câmera de segurança de um motorista que passava pelo local flagraram a ação. O oficial tentou reagir, mas foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.