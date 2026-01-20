Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO ELUCIDADO

Terceiro suspeito de envolvimento na morte de capitão da PM é preso

Segundo a Polícia Civil, com a prisão do suspeito, o caso é considerado elucidado

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

20/01/2026 - 19:25 h
Policial foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 16
Policial foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 16 -

Foi preso nesta terça-feira, 20, o terceiro suspeito de envolvimento na morte do capitão da Polícia Militar Osniésio Pereira Salomão, de 37 anos, atingido por disparos de arma de fogo na Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), na noite do dia 15 de janeiro.

O homem, identificado como Gabriel dos Santos, se apresentou à Polícia e a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) cumpriu o mandado de prisão. Gabriel é considerao o último investigado pelo envolvimento na morte. Segundo a Polícia Civil, com a prisão do suspeito, o caso é considerado elucidado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Participação no crime

De acordo com as investigações, o Gabriel é apontado como o condutor da motocicleta utilizada durante o crime, transportando o autor dos disparos que vitimaram o oficial.

O segundo suspeito de envolvimento na morte do PM foi identificado como Geovane de Oliveira da Silva, de 26. Ele foi preso nesta segunda-feira, 19, onde teve o mandado cumprido após se apresentar à Polícia Civil

Vitor Souza da Silva, apontado como autor dos disparos que mataram o PM, foi baleado durante o confronto e morreu no local. Os investigados tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos e seguem custodiados, à disposição do Poder Judiciário.

Leia Também:

Policial é afastado após agredir mulher durante confusão na Bahia
Brutal: mulher é atacada com ácido em salão de beleza de Salvador
Casal de Salvador é condenado por tráfico humano e exploração na Itália

Morte do PM

O capitão Salomão morreu na noite de quinta-feira, 15 por volta das 20h, na Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno, quando o capitão deixava uma festa privada realizada na região.

Segundo informações da PM, ele foi abordado por dois homens. Imagens registradas por uma câmera de segurança de um motorista que passava pelo local flagraram a ação. O oficial tentou reagir, mas foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

polícia militar Salvador segurança pública violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Policial foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 16
Play

Vídeo: estrangeiro morre durante tentativa de assalto em Brotas

Policial foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 16
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Policial foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 16
Play

Esquema com participação de servidores leva quatro à prisão em Salvador

Policial foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 16
Play

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

x